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Токаев ознакомился с планами строительства Shymkent city

23.03.2019, 17:01 10261
Токаев ознакомился с планами строительства Shymkent city
Шымкент. 23 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область посетил Административно-деловой центр Шымкента, передает Kazakhstan Today.
 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита посетил Административно-деловой центр, где ознакомился с представленными макетами нового района Shymkent city, нового терминала городского аэропорта, проектами благоустройства набережной реки Кошкар-ата, "Ескі калашык" и строительства инженерной инфраструктуры микрорайона Туран", - сообщила пресс-служба президента РК.

 
Административно-деловой центр, расположенный на площади 20,5 гектара, будет отличаться современной инфраструктурой, комфортными условиями для проживания и ведения бизнеса, а также соответствовать современным стандартам градостроительства и архитектуры. Здесь планируется строительство 47 жилых домов на 2990 квартир площадью 201,2 тыс. квадратных метров. 
 

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