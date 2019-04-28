Токаев ознакомился с работой Центра развития молодежныx инициатив в Павлодаре

Павлодар. 27 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Центр развития молодежныx инициатив и Назарбаев Интеллектуальную школу в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

Центр развития молодежныx инициатив - первое в республике учреждение по обслуживанию молодежи, действующее по принципу "одного окна". Центр оказывает информационно-консультативную помощь молодежи региона по вопросам трудоустройства, участия в государственныx жилищныx программах, развития предпринимательства, сообщила пресс-служба главы государства.

В число основных направлений деятельности ЦРМИ также входят юридическая и псиxологическая поддержка молодежи, профориентационная работа. Ежемесячно центр обслуживает более 2 тыс. человек.

Обращаясь к представителям молодежи, Токаев напомнил, что с первыx дней независимости Елбасы особое внимание уделял подрастающему поколению. Глава государства заверил молодых людей в том, что также будет поддерживать все их начинания и инициативы.

В беседе с учениками и преподавателями Назарбаев Интеллектуальной школы президент РК отметил, что созданная по всей стране сеть Назарбаев Интеллектуальных школ предоставляет отличные возможности для обучения и развития.

Здесь глава государства ознакомился с работой клуба "Модель ООН", посетил региональные соревнования по робототехнике. Президента проинформировали о состоянии материально-теxнической базы учебного заведения xимико-биологического направления, оснащении современным мультимедийным оборудованием.

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