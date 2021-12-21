Токаев поблагодарил Цоя за проделанную работу

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По словам Цоя, президент поддержал его решение перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы.





Агентство KAZAKHSTAN TODAY подготовило обзор основных решений, успехов и "провалов" экс-министра на посту главы Минздрава.





2020 год





Алексей Цой был назначен на должность министра здравоохранения 25 июня 2020 года, сменив на этом посту Елжана Биртанова. В это время заболеваемость коронавирусом в Казахстане начала выходить на пиковые показатели, которые значительно выросли в июле-августе. В аптеках наблюдалась катастрофическая нехватка необходимых для лечения препаратов, в больницах не хватало мест, резко выросла смертность от COVID-19.





30 июня, через пять дней после назначения, Цой представил главе государства перечень мер по борьбе с коронавирусом. В их числе были: разработка простых и понятных памяток по лечению инфекции на амбулаторном уровне; ускорение процедур поставки и закупки лекарств, стимулирование отечественных товаропроизводителей; повышение доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностике COVID-19 вместе с компьютерной томографией; расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов; организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах; максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому; внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне; оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами; изменение порядка захоронения; повышение эпиднастороженности граждан.













При Цое Антикор провел расследование деятельности ТОО "СК-Фармация" и НАО "Фонд социального медицинского страхования", руководителей которых обвинили в спекуляции лекарственными препаратами, неправильном распределении зарубежной гуманитарной помощи и завышении стоимости закупаемых услуг. По результатам расследования председатель правления ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип, а также председатель ФОМС Айбатыр Жумагулов были освобождены от должностей









Какие еще меры были приняты Минздравом в период пандемии:





Случаи заболевания коронавирусом и пневмонией были объединены в одну статистику.





При Цое хоронить умерших от COVID-19 разрешили на всех кладбищах , но со строгим соблюдением санитарных норм.









Многие больницы и стационары были переведены в режим инфекционных госпиталей. Для устранения дефицита койко-мест использовали даже гостиницы и общежития





Были введены единовременные социальные выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения (2 млн тенге) или их семьям в случае смерти медработника от указанной инфекции (10 млн тенге). С 20 октября 2020 года прием новых заявок на единовременные выплаты был отменен, но врачам продолжали выплачивать ковидные надбавки, с 1 октября 2021 года их заменили на новую систему поощрительных выплат, которая не привязана к коронавирусу.





Введено обязательное ношение масок как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. При этом маски обязали носить даже младенцев. Позже ношение масок было отменено для детей до пяти лет.





В научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности разработана казахстанская инактивированная вакцина QazVac. Применяется в Казахстане с 26 апреля 2021 года.









С сентября 2020 года в школах, колледжах и вузах введено онлайн-обучение . Весь учебный год прошел в дистанционном формате . Исключением стали учащиеся малокомплектных сельских школ и дежурные классы для младших школьников.









В регионах появились новые ПЦР-лаборатории и передвижные медкомплексы.





Осенью 2020 года Минздрав ввел в республике деление на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны - в зависимости от эпидситуации.





2021 год





В феврале 2021 года в Казахстане началась массовая вакцинация российской вакциной "Спутник V". Однако противников вакцинации оказалось так много, а информации о вакцинах было так мало, что начало прививочной кампании было провалено. За два месяца в Казахстане было вакцинировано менее 0,1% населения. Из-за этого в апреле 2021 года президент пригрозил Цою увольнением





В апреле, помимо российской вакцины, для вакцинации стали применять казахстанский препарат QazVac, который прошел все клинические испытания. В июне в республику доставили первую партию китайской вакцины CoronaVac . А в ноябре в Казахстан поступила немецкая вакцина Pfizer для бесплатной вакцинации беременных и кормящих женщин, а также подростков. Этой вакциной можно по желанию привиться на платной основе. Таким образом, в настоящее время казахстанцам доступны четыре вакцины: "Спутник V", "Синофарм", QazVac и Pfizer.





Тем не менее медленные темпы вакцинации привели к новому всплеску заболеваемости летом 2021 года. Этому способствовало и появление нового, более заразного и опасного штамма Дельта. В связи с новой волной заболеваемости Минздрав снова ввел карантин, работодателям пригрозили штрафами за непривитых сотрудников , а работников хоть и пообещали не увольнять за отказ от вакцинации , но фактически уведомили, что работодатель имеет право отправить непривитого сотрудника на удаленку или заставить его сдавать ПЦР-тест каждые семь дней. Также в Казахстане была введена система Ashyq, запрещающая вход в общественные места и заведения гражданам с "красным" статусом.





Жесткие меры вызвали волну возмущения у антипрививочников, а также привели к всплеску незаконной торговли фальшивыми паспортами вакцинации и ложноотрицательными ПЦР-тестами.





В то же время вакцинация привела к постепенному снижению темпов заболеваемости. Новый учебный год было решено начать в традиционном формате - при условии, что все учителя будут привиты, а если в классе будет выявлен хоть один заболевший, весь класс отправится на карантин. В течение первой четверти на карантин были отправлены 6% от общего количества классов, тем не менее вторую четверть тоже было решено начать в традиционном формате





Осенью в Казахстане было принято решение о ревакцинации с 22 ноября . Ревакцинироваться пока можно только отечественной вакциной QazVac . Отвечая на вопрос, почему доступна лишь казахстанская вакцина, Цой пояснил , что "Спутник V" имеет два разных компонента, а при ревакцинации ставят только те вакцины, которые имеют идентичный компонент. При этом он отметил, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" подходит для ревакцинации. Также он сообщил, что граждане смогут получить платно вакцину от коронавируса Comirnaty (Pfizer). Цой отметил, что все используемые в Казахстане препараты для вакцинации эффективны, и призвал не политизировать выбор препарата.





23 ноября Цой сообщил, что Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации. А Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) заявил , что готов выпускать "Спутник Лайт" в Казахстане в случае достижения договоренности с Российским фондом прямых инвестиций.





Также в этом году велась активная работа по признанию паспортов вакцинации. На сегодня Казахстан признал паспорта вакцинации с 24 странами . В список стран до сих пор не вошла Россия, чья вакцина была использована для начала прививочной кампании в Казахстане. Однако, по словам экс-главы Минздрава, с Россией ведутся активные переговоры





Со стороны Казахстана готовность стопроцентная. Со стороны России сейчас прорабатываются вопросы законодательного регулирования", - сказал Цой.





На момент своего ухода экс-министр озвучил статистику по заболеваемости. По его словам, с марта 2020 года в республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели более 96% больных. Только за первые две недели декабря заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась на треть, а по сравнению с августом 2021 года - в 1,2 раза.





В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость снизилась в 3,1 раза, число стационарных и амбулаторных больных - в 1,7 раза. Занятость инфекционных коек составляет 23%, реанимационных - 20%", - проинформировал министр, добавив, что на сегодняшний день ревакцинировано 136 тысяч граждан РК.





Главой государства было поручено стабилизировать ситуацию по COVID-19, повысить потенциал системы здравоохранения. Нами были созданы условия для реагирования на эпидемиологические угрозы: в каждом регионе построены новые инфекционные больницы, модернизирован парк машин скорой помощи, аппаратов ИВЛ, передвижных медицинских комплексов на селе, отечественная фармпромышленность показывает высокий рост производительности, создан необходимый запас лекарственных средств и изделий медицинского назначения, повышен потенциал СЭС и лабораторной службы, выпущена вакцина QazVac, и многое другое", - резюмировал Алексей Цой.





По его словам, сфера здравоохранения РК "окрепла за короткое время".





Нам удалось на системной основе повысить зарплату медработникам, разработать проекты законов по передаче медслужбы КУИС в Минздрав, фармпромышленности, биологической безопасности, повышению статуса медработников и многие другие", - написал экс-министр.





Он также напомнил, что в этот период был утвержден Национальный проект "Здоровая нация", налажено продуктивное партнерство с ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими агенствами ООН, запущены проекты по оцифровке здравоохранения.





Уходя, Цой поблагодарил руководство страны, администрацию президента, премьер-министра, коллег по правительству, Министерство здравоохранения, все местные исполнительные органы, гражданский сектор, СМИ, волонтеров, неправительственные организации и медицинских работников за оказанное доверие и проделанную совместную колоссальную работу во благо народа Казахстана.