Токаев подписал указ "О дальнейших мерах РК в области прав человека"

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в целях принятия дальнейших мер в области прав человека правительству поручено утвердить план первоочередных мер в области прав человека, предусматривающий следующие направления работы:

совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека;

обеспечение прав жертв торговли людьми;

права человека в отношении граждан с инвалидностью;

ликвидация дискриминации в отношении женщин;

право на свободу объединения;

право на свободу выражения мнения;

право человека на жизнь и общественный порядок;

повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями;

права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства