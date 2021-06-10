Токаев подписал указ "О дальнейших мерах РК в области прав человека"

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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба Акорды, в целях принятия дальнейших мер в области прав человека правительству поручено утвердить план первоочередных мер в области прав человека, предусматривающий следующие направления работы:
совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека;
обеспечение прав жертв торговли людьми;
права человека в отношении граждан с инвалидностью;
ликвидация дискриминации в отношении женщин;
право на свободу объединения;
право на свободу выражения мнения;
право человека на жизнь и общественный порядок;
повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями;
права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения.
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