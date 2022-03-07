Токаев подписал указ о деятельности акимов

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Детали подписанного президентом указа будут опубликованы завтра в 8 утра на сайте Акорды, сообщает официальный телеграм-канал пресс-службы президента.
Казахстанские дипломаты обеспечивают пересечение границ, сбор и размещение граждан, а также дальнейшую отправку в Казахстан. Стоит отметить, что ряд ранее выехавших с Украины сограждан решили остаться на территории Европейского союза", - сообщает пресс-служба МИД РК.
По поручению председателя партии, президента Касым-Жомарта Токаева принимаются меры по восстановлению объектов и возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. По информации местных властей, в Алматы выплаты получили свыше 1000 предпринимателей на сумму 3,7 млрд тенге. Это субъекты сферы торговли, общепита, логистики, СМИ и других. До 10 марта планируется рассмотреть еще свыше 200 обращений, таким образом будут удовлетворены 90% заявок", - сказал Асхат Оралов по итогам встречи.
На этапе партийной трансформации Jas Otan должен как никогда усилить работу по решению проблем молодежи на местах, объединяя и формируя повестку. На данный момент партией ведется комплексный анализ по определению проблемных вопросов молодежи, в том числе категории NEET. По итогам этой работы будет разработана новая молодежная программа, которая будет принята на форуме Jas Otan", - отметил Оралов.
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