Токаев подписал указ о присвоении писателю Нурпеисову звания "Казакстаннын Енбек Ері"

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении Нурпеисову А.К. высшей степени отличия - звания "Казакстаннын Енбек Ері", передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.
За особые заслуги в развитии национальной литературы присвоить высшую степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ері" Нурпеисову Абдижамилу Каримовичу - писателю", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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