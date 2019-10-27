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Токаев подписал указ о присвоении писателю Нурпеисову звания "Казакстаннын Енбек Ері"

26.10.2019, 14:50 6022
Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении Нурпеисову А.К. высшей степени отличия - звания "Казакстаннын Енбек Ері", передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.
 

За особые заслуги в развитии национальной литературы присвоить высшую степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ері" Нурпеисову Абдижамилу Каримовичу - писателю", - говорится в документе. 

 
Указ вводится в действие со дня подписания.
 

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