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Токаев подписал указ о создании Агентства РК по финансовому мониторингу

28.01.2021 13366
Токаев подписал указ о создании Агентства РК по финансовому мониторингу
Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", которым постановил образовать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает Kazakhstan Today.
 

Постановляю образовать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений. Определить Агентство правопреемником прав и обязательств Министерства финансов Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий", - говорится в указе.

 
Документом также вносится дополнение в указ президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года №552 "Об утверждении Положения об администрации президента Республики Казахстан": в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом, дополняется строка следующего содержания: "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу".
 
Администрации президента Республики Казахстан поручено внести на рассмотрение президенту РК: совместно с председателем Агентства - проекты положения об Агентстве и его структуры; совместно с правительством Республики Казахстан - предложения по перераспределению штатной численности от Министерства финансов Республики Казахстан и соответствующей подведомственной организации в Агентство; принять иные меры по реализации указа.
 
Правительству Республики Казахстан поручено обеспечить: по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности Министерства финансов Республики Казахстан и соответствующей подведомственной организации; принятие иных мер по реализации настоящего указа.
 
Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента Республики Казахстан.
 
Указ вводится в действие со дня его подписания (с сегодняшнего дняю - Прим. агентства)
 
Кроме того, глава государства подписал указ о назначении Элиманова Жаната Калдыбековича председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Акорды.
 

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