Токаев подписал указ о создании Агентства РК по финансовому мониторингу

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", которым постановил образовать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу , передает Kazakhstan Today.

Постановляю образовать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений. Определить Агентство правопреемником прав и обязательств Министерства финансов Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий", - говорится в указе.

Документом также вносится дополнение в указ президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года №552 "Об утверждении Положения об администрации президента Республики Казахстан": в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом, дополняется строка следующего содержания: "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

Администрации президента Республики Казахстан поручено внести на рассмотрение президенту РК: совместно с председателем Агентства - проекты положения об Агентстве и его структуры; совместно с правительством Республики Казахстан - предложения по перераспределению штатной численности от Министерства финансов Республики Казахстан и соответствующей подведомственной организации в Агентство; принять иные меры по реализации указа.

Правительству Республики Казахстан поручено обеспечить: по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности Министерства финансов Республики Казахстан и соответствующей подведомственной организации; принятие иных мер по реализации настоящего указа.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня его подписания (с сегодняшнего дняю - Прим. агентства)

Кроме того, глава государства подписал указ о назначении Элиманова Жаната Калдыбековича председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Акорды.

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