Токаев подписал указ о создании Судебной администрации РК
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах Судебной администрации Республики Казахстан".
Указом главы государства созданная Судебная администрация станет уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в сфере судебного администрирования.
Судебная администрация будет осуществлять организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда Республики Казахстан, местных и других судов, с территориальными подразделениями в областях, столице и городах республиканского значения", - говорится в документе.
Задачами Судебной администрации являются:
- формирование государственной политики в сфере судебного администрирования;
- создание необходимых и достаточных условий для осуществления независимого отправления правосудия;
- разработка системных реформ, направленных на совершенствование судебной системы и деятельности судов.
Судебная администрация имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у государственных органов, организаций и должностных лиц необходимые документы и материалы;
- в установленном законодательством РК порядке пользоваться информационными банками данных, имеющимися в распоряжении государственных органов;
- вносить в администрацию президента и правительство по согласованию с председателем Верховного суда РК предложения по вопросам совершенствования судебного администрирования;
- вносить предложения о мерах по совершенствованию государственной правовой статистики и специальных учетов;
- проводить ведомственные правовые статистические наблюдения и вести ведомственный учет, предназначенный для обеспечения служебной деятельности;
- создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие решение задач, возложенных на Судебную администрацию и ее территориальные подразделения;
- создавать консультативно-совещательные органы, межведомственные рабочие группы, экспертные комиссии в пределах своей компетенции;
- привлекать в установленном порядке для выполнения законопроектных, экспертных, исследовательских работ и дачи консультаций научные организации, работников государственных и иных органов, учреждений и организаций, специалистов и экспертов;
- проводить проверки в территориальных подразделениях в областях, столице и городах республиканского значения;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК.
Судебная администрация осуществляет следующие функции:
- разрабатывает стратегию и меры по совершенствованию судебного администрирования;
- вносит председателю Верховного суда предложения по образованию, реорганизации либо упразднению местных и других судов, распределению вакантных мест для прохождения стажировки кандидатами в судьи, а также представления об установлении количества судей для каждого местного и другого суда в пределах лимита штатной численности;
- разрабатывает нормативы нагрузки судей;
- анализирует и обобщает информацию о деятельности судов;
- предоставляет правовую статистическую документированную информацию уполномоченному органу в сфере правовой статистики и специальных учетов;
- участвует в разработке и правовой экспертизе проектов нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;
- разрабатывает и согласовывает нормативные правовые акты по вопросам судопроизводства и судебного администрирования и т.д.
Ранее сообщалось, что в Казахстане начал работу Конституционный суд. В нем будут рассматривать обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права.