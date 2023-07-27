Токаев подписал закон об онлайн-рекламе

В рамках закона была проведена систематизация работы онлайн-платформ и онлайн-рекламы

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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", сообщает пресс-служба - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", сообщает пресс-служба Акорды





Также подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы".





В рамках закона была проведена систематизация работы онлайн-платформ и онлайн-рекламы. В частности, установлены правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе. Кроме того, утверждены права и обязанности пользователей и компетенция уполномоченного органа в данной сфере.





Помимо этого подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".