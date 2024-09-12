11.09.2024, 15:56 24911
Токаев помиловал ученого-китаеведа Сыроежкина - политолог
Политолог восстановлен в своих правах
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о помиловании казахстанского политолога, китаеведа Константина Сыроежкина, осужденного за госизмену, сообщил политолог Андрей Чеботарев.
По предложению Комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Казахстан глава государства Касым-Жомарт Токаев соответствующим указом помиловал известного ученого-китаеведа, доктора политических наук и профессора Константина Сыроежкина. В связи с этим с него снята судимость, и он восстановлен в своих правах", - написал Чеботарев в своем Telegram-канале.
Напомним, в 2019 году ученый-синолог Константин Сыроежкин был приговорен к 10 годам лишения свободы за госизмену.
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11.09.2024, 21:05 14961
Назначена вице-министр юстиции Казахстана
Должность получила Лаура Мерсалимова
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Лаура Мерсалимова назначена на должность вице-министра юстиции, сообщает пресс-служба правительства РК.
Ранее вице-министра юстиции Алму Муканову освободили от должности.
11.09.2024, 20:11 16581
Президент Казахстана принял министра национальной обороны Турции
Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между Казахстаном и Турцией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.
Глава государства передал своему коллеге президенту Реджепу Тайипу Эрдогану наилучшие пожелания и подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Турцией.
В свою очередь Яшар Гюлер поблагодарил за теплый прием, оказанный ему на казахской земле, и подтвердил приверженность Турции дальнейшему углублению отношений с нашей страной в духе доверия и взаимной поддержки. Он высоко оценил усилия Казахстана, направленные на разрешение ряда региональных и международных проблем.
В ходе беседы также были рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.
11.09.2024, 19:47 16351
Улытау и Новгородская область расширят сотрудничество в сфере культуры, образования и бизнеса
Фото: пресс-служба губернатора Новгородской области
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Жезказган. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане побывала новгородская делегация, возглавляемая губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В составе делегации также: первый заместитель губернатора Евгений Богданов, заместитель председателя правительства Олег Шахов, председатель Новгородской областной думы Юрий Бобрышев, ректор НовГУ имени Ярослава Мудрого Юрий Боровиков, представители депутатского корпуса и особой экономической зоны "Новгородская".
В рамках визита делегация посетила область Улытау и встретилась с акимом Бериком Абдыгалиулы.
Взаимодействие между двумя регионами активно развивается. В 2022 году был заключен меморандум о сотрудничестве между правительством Новгородской области и акиматом области Улытау. В 2023 году на форуме "Иннопром" подписана дорожная карта на 2023-2025 годы. В мае 2024 года делегация Улытау приезжала в Новгородскую область. Гости посетили новгородские предприятия, образовательные учреждения, особую экономическую зону. Договорились о сотрудничестве с НовГУ, региональными парламентами.
Приветствую вас в области Улытау. Наша встреча является продолжением важных международных связей. Подписана дорожная карта. Мы уже начали работу, основные мероприятия взяты на контроль. Это мероприятия в сфере культуры, образования, здравоохранения и спорта. По здравоохранению - это повышение квалификации для наших врачей и в целом обмен опытом. Проблемы очень актуальные для нас - качество здравоохранения в регионе, нехватка специалистов. В первой половине 2025 года планируем отправить одну группу в Новгородский университет. В целом по образованию взаимодействие уже идет, для наших учителей будет проведен видеомост", - рассказал Берик Абдыгалиулы.
Аким также добавил, что творческие коллективы области Улытау готовятся принять участие в культурных мероприятиях Новгородской области, и пригласил новгородские коллективы на фестивали Улытау.
Берик Абдыгалиулы отметил, что они рассчитывают и на развитие сотрудничества в сфере бизнеса.
Наши предприниматели заинтересованы в реализации экономических инвестпроектов. Мы еще раз призываем наших и ваших предпринимателей к будущим совместным проектам не только в пределах области, но и других регионов. Мы можем оказать содействие", - подчеркнул Берик Абдыгалиулы.
Андрей Никитин поблагодарил акима за возможность посетить область Улытау, подчеркнув, что у двух регионов есть точки взаимодействия.
Мы очень рады возможности обменяться опытом, посмотреть на решения, которые выработаны здесь, рассказать, что делаем мы. На это у нас направлена дорожная карта. Через образование, культуру, сотрудничество в социальной сфере она должна помочь вашему региону развиваться быстрее и решить те задачи, которые наши лидеры перед нами поставили. Приятно, что дорожная карта уже начала реализовываться. Мои коллеги настроены подумать над ее расширением и дополнением. Будем эту историю развивать. Плюсы могут получить оба наших региона. Хочу еще раз поблагодарить за возможность встретиться с вами. Уверен, здесь есть все возможности для развития и процветания", - отметил Андрей Никитин.
Регион намерен усиливать взаимодействие с Казахстаном и по линии законотворчества. Юрий Бобрышев поблагодарил маслихат и руководство области Улытау за прием и пригласил депутатов вновь посетить Новгородскую область. Он отметил, что это поможет и дальше поддерживать межпарламентские связи, взаимодействие между регионами.
Очень большую роль в нашей работе играет эффективное взаимодействие законодательной и исполнительной власти. В нашей области такое сотрудничество налажено очень четко. У депутатского корпуса и правительства региона есть понимание того, что стоящие перед регионом цели - наши общие. В Новгородской областной думе - шесть фракций, но, несмотря на разнообразие мнений, мы вместе помогаем исполнительной власти решать задачи, которые обозначил президент России", - отметил Юрий Бобрышев.
Председатель маслихата области Улытау Бауыржан Шингисов поблагодарил за приглашение.
Депутатский корпус сегодня является мостом между исполнительной властью и нашими избирателями. Мы в унисон работаем, все решается сообща на благо жителей нашего региона. Депутатский корпус в области Улытау молодой, в составе маслихата четыре партии. Поэтому ваш многолетний опыт поможет нашему депутатскому корпусу", - сказал он.
Юрий Боровиков на встрече сообщил, что в рамках визита планируется в том числе посетить колледжи и обсудить вопросы взаимодействия с ними.
Первое, о чем подумаем, это совместная подготовка команд на чемпионат высоких технологий, финал которого пройдет в Великом Новгороде", - сообщил ректор.
Юрий Боровиков также выразил готовность принять на базе НовГУ врачей из области Улытау для обмена опытом.
После встречи новгородская делегация посетила Жезказганский медеплавильный завод корпорации "Казахмыс". Это крупнейшее производство меди в Казахстане и одно из десяти ведущих в мире. После этого отправились на швейную фабрику "Ютария", которая занимается производством спецодежды для предприятий, военных, медперсонала, текстильных и трикотажных изделий. Также делегация познакомилась с работой предприятия "Казтехфильтр". Оно изготавливает воздушные, масляные и топливные фильтры и фильтрующие элементы для двигателей внутреннего сгорания.
Сегодня мы с коллегами изучаем промышленность, культурные особенности региона Улытау. Очень яркие впечатления. Серьезные предприятия, люди развиваются, думают о перспективах, нам есть что посмотреть, поделиться опытом, чему-то поучиться. У нас большая делегация. Коллеги из промышленного блока, сельского хозяйства. Интересно было бы поработать со швейной фабрикой - интересные технологии. Здесь мы точно будем искать точки соприкосновения. И, конечно, будем обсуждать с нашими предпринимателями, что им интересно. Нам также важно, чтобы у нас были устойчивые культурные и образовательные связи, чтобы дети обменивались опытом, приезжали школьники, студенты колледжей. Из этого будет строиться и экономическое взаимодействие. Пока я все оцениваю очень оптимистично", - подчеркнул Андрей Никитин.
11.09.2024, 16:21 23926
Ответственность за передачу баз данных посторонним лицам введут в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в ходе которого рассмотрены меры по борьбе с интернет-мошенничеством и профилактике возникновения финансовых пирамид, сообщает пресс-служба правительства.
В ходе заседания премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что мошеннические схемы совершенствуются, используются современные хакерские программы, позволяющие получать все необходимые данные. В этой связи поручено усилить работу по ряду направлений. Для решения проблемы затяжного процесса регистрации уголовных дел данной категории поручено выработать и утвердить четкий механизм определения признаков финансовых пирамид.
Большинство интернет-мошенничеств, связанных с оформлением онлайн-кредитов, хищением банковских накоплений, совершаются из-за рубежа. Похищенные деньги обналичиваются с помощью так называемых дроперов - это в основном неработающие граждане, желающие быстро заработать "легкие" деньги. В отношении дроперов сейчас законодательством не предусмотрена никакая ответственность. Более того, никак не наказываются люди, которые "сливают" базы данных в Сеть или мошенникам. Поэтому необходимо проработать вопрос введения ответственности за умышленную передачу посторонним лицам чужих банковских аккаунтов, счетов, карт, данных удостоверений личности, баз телефонных номеров", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Кроме того, в целях недопущения выдачи займа мошенникам нужно принять меры по усилению системы информационной безопасности при оформлении онлайн-кредитов. Здесь поручено пересмотреть процедуры идентификации личности при оформлении онлайн-кредита. Также АРРФР будет рассмотрен вопрос страхования оформляемых онлайн-кредитов от мошеннических посягательств.
По данным МВД, в рамках противодействия мошенничеству специальными группами "Киберпол" раскрыто более 2,5 тыс. преступлений, в результате возмещено 962 млн тенге ущерба. Задержано 914 злоумышленников. Заблокировано 58 млн звонков с подменных номеров. В пяти городах страны изъято 19 SIМ-боксов и более 6 тыс. незарегистрированных SIМ-карт. В рамках работы антифрод-центра на стадии вывода за рубеж заблокировано 400 млн тенге. Для усиления мер прорабатывается ряд законодательных поправок по добровольному отказу от выдачи кредитов, а также списанию кредитов, оформленных без участия потерпевшего.
В АФМ сообщили, что в текущем году в интернете выявлено 43 финансовые пирамиды, закрыты 266 чатов в мессенджерах. Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери почти 2 млн граждан. Системой "Кибернадзор" заблокировано свыше 8 тыс. мошеннических сайтов. Запущен Тelegram-бот, позволяющий гражданам самостоятельно проверять компании и их интернет ресурсы на наличие признаков финпирамид. На сегодня рассмотрено свыше 9 тыс. таких заявок.
По линии Министерства культуры и информации в ходе мониторинга информационного поля на предмет выявления интернет-мошенничества, онлайн-казино и рекламы финансовых пирамид с начала года ограничен доступ к 12 тыс. материалов и ссылок с противоправным контентом. В результате мер по развитию культуры кибербезопасности уровень осведомленности населения об угрозах увеличился до 80,4%.
Ранее сообщалось, что случаи обмана казахстанцев с помощью мессенджеров участились в Казахстане.
11.09.2024, 13:31 30421
Депутаты предложили усилить контроль качества продуктов для школьных столовых
В случае отравления следует также учитывать ответственность СЭС
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты выступили со списком предложений по системному решению проблем горячего питания в школах, передает корреспондент агентства.
Необходимо обеспечить регулярные проверки школьных столовых санитарно-эпидемиологической службой. В случае отравления следует также учитывать ответственность СЭС", - заявила депутат Наталья Дементьева.
По ее словам, в Казахстане нужно усилить контроль за качеством пищевых продуктов, поставляемых в школьные столовые, и сроками их годности.
В целях повышения эффективности существующих систем ветеринарно-санитарного контроля необходимо обеспечить прозрачность информации о происхождении продуктов, поставляемых в школьные столовые, в том числе о конкретном хозяйстве или рынке мясомолочной продукции. При этом должны строго соблюдаться требования, связанные с качеством, безопасностью и сроком хранения пищевой продукции", - отметила депутат мажилиса.
Депутат подчеркнула, что правила государственных закупок по обеспечению школьных столовых продуктами питания требуют усовершенствования. В частности, необходимо внести изменения в положение о госзакупках, уточнив требования к участникам тендеров на поставку продуктов для столовых, а также ограничив количество школ, тендер которых может выиграть одна компания.
Дополнено 11.09. 2024, 14.13
В Алматы будет создана мониторинговая комиссия для усиления контроля над качеством питания в школьных столовых, заявила заместитель акима Алматы Асем Нусупова в ходе совещания по организации школьного питания.
Промежуточные итоги комиссии будут подведены до 15 сентября текущего года, итоги - 25 сентября этого года.
В этом учебном году разработано новое меню в школьных столовых, согласно которому следует контролировать питание учащихся. Также необходимо активное взаимодействие всех сторон для создания безопасных условий по питанию школьников. Следует отметить, что данная комиссия направлена на мониторинг питания в целях обеспечения безопасности наших детей", - сказала заместитель акима города.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заявила, что со следующего года в школах возобновят проверки СЭС.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. На вчерашний день в стационаре оставались 75 детей.
11.09.2024, 13:21 31361
Вице-министр юстиции освобождена от должности
Алма Муканова занимала должность с апреля 2022 года
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министра юстиции Алму Муканову освободили от должности.
Освободить Муканову Алму Кайратовну от должности вице-министра юстиции Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в постановлении правительства.
Алма Муканова занимала должность вице-министра с апреля 2022 года.
11.09.2024, 11:47 33731
Новая гидроэлектростанция появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Катар инвестирует в проект строительства гидроэлектростанции мощностью до 350 мегаватт на казахстанской части реки Иртыш, передает корреспондент агентства.
Проект разработан в целях введения новых маневренных мощностей, а также выполнения функции контррегулятора Шульбинской ГЭС. Реализация проекта позволит увеличить эффективность Шульбинской ГЭС до 1050 мегаватт, а также ликвидировать возможные паводки в зимний период по течению реки Иртыш", - доложил министр экономики Казахстана Нурлан Байбазаров.
Отмечается, что на этапе строительства по плану будут созданы 800 новых рабочих мест, на этапе эксплуатации - 150.
Сегодня мажилис парламента РК ратифицировал соглашение между правительством РК и правительством Катара об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях. По словам главы Минэкономики, реализация соглашения позволит привлечь инвестиции на общую сумму около 20 миллиардов долларов США.
В числе проектов: строительство трех газоперерабатывающих заводов, второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, новой компрессорной станции "Кс-14" и магистрального газопровода "Кс-14" - Костанай, электростанции на базе парогазовой установки в Кызылординской области и гидроэлектростанции на реке Иртыш.
Кроме того, соглашение предусматривает приобретение Катаром 100% акций АО "Bereke Bank" "Lesha Bank" и продажу компании "Мобайл Телеком-Сервис" АО "Казахтелеком".
11.09.2024, 11:40 25666
Страны СНГ договорились бороться с распространением инфекционных болезней животных
Фото: Акорда
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Республики Казахстан в ходе заседания нижней палаты ратифицировал соглашение об обмене биологическим материалом, сообщает пресс-служба мижилиса.
Документ был подписан 20 мая 2022 года в Минске пятью странами СНГ: Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном. Ратификация соглашения позволит сторонам объединить усилия по совершенствованию лабораторной диагностики особо опасных болезней животных и пополнению национальных коллекций микроорганизмов", - подчеркнули в мажилисе.
По информации пресс-службы, на основании данных исследований планируется разрабатывать лекарственные препараты, средства диагностики и лечения заболеваний животных.
Они также будут способствовать повышению знаний и квалификации соответствующих специалистов", - заявили в мажилисе.
Кроме того, в рамках соглашения будет реализован превентивный подход, направленный на предотвращение распространения инфекционных и особо опасных болезней животных и защиту территорий государств-участников от эпизоотий.
Напомним, в селе Улкен Аксу Уйгурского районе Алматинской области выявили сибирскую язву у КРС. 5 сентября республиканской ветеринарной лабораторией получены результаты бактериологических исследований, подтверждающие наличие сибирской язвы в отобранных пробах от двух голов КРС. В населенном пункте введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.
В позапрошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
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