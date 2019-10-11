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Политолог Сыроежкин осужден на 10 лет за госизмену

10.10.2019, 16:44 4483
Политолог Сыроежкин осужден на 10 лет за госизмену
Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Политолог Константин Сыроежкин осужден на 10 лет за госизмену, передает Kazakhstan Today.
 

7 октября 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы гражданин Республики Казахстан Сыроежкин Константин Львович, 1956 года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 УК РК (Государственная измена) и осужден к 10 годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

 
Напомним, в мае СМИ сообщили о задержании политолога, ведущего специалиста китайского направления Константина Сыроежкина. Позднее в КНБ подтвердили арест ученого, который произошел еще в январе 2019 года.
 

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