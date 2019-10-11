Политолог Сыроежкин осужден на 10 лет за госизмену

7 октября 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы гражданин Республики Казахстан Сыроежкин Константин Львович, 1956 года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 УК РК (Государственная измена) и осужден к 10 годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.
Напомним, в мае СМИ сообщили о задержании политолога, ведущего специалиста китайского направления Константина Сыроежкина. Позднее в КНБ подтвердили арест ученого, который произошел еще в январе 2019 года.
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