В КНБ подтвердили арест ученого Сыроежкина по подозрению в госизмене





В отношении гражданина Республики Казахстан Сыроежкина Константина возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". 19 февраля решением следственного суда Алматы избрана мера пресечения - арест. В настоящее время продолжаются следственные действия. КНБ РК в соответствии с законом "О СМИ" оставляет за собой право не разглашать сведения досудебного расследования", - говорится в ответе КНБ на запросы СМИ.





Сыроежкин был задержан сотрудниками КНБ РК 15 января 2019 года. С февраля коллеги и журналисты не могли связаться с ученым, они и забили тревогу.





В начале мая более 40 ученых и экспертов из Казахстана обратились к главе государства Касым-Жомарту Токаеву и Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву с просьбой разъяснить ситуацию с задержанием ученого Константина Сыроежкина. Позднее под обращением подписались еще 80 ученых со всего мира.





Константин Львович Сыроежкин известен как выдающийся профессионал, талантливый ученый и патриот Казахстана, проработавший в научных и исследовательских структурах страны более 30 лет, в том числе в институтах, обеспечивающих непосредственное аналитическое сопровождение деятельности администрации президента, Совета безопасности и Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Его репутация ученого, честность и порядочность не вызывают у нас никакого сомнения. Наше беспокойство вызывает и то, что К.Л. Сыроежкин за последние годы перенес ряд тяжелых заболеваний. В связи с этим его вероятное длительное нахождение в заключении может нанести серьезный вред его здоровью", - отмечалось в обращении.





Эксперты обратились к главе государства с просьбой поручить соответствующим государственным органам публично разъяснить ситуацию по задержанию Сыроежкина и взять расследование его дела под личный контроль.





Учитывая возраст и критическое состояние здоровья нашего коллеги, заменить избранную в отношении него соответствующими органами меру пресечения на помещение под домашний арест", - сказано в обращении.

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