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СМИ: Спецслужбы Казахстана задержали политолога по подозрению в шпионаже

04.05.2019, 16:56 35317
Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Спецслужбами Казахстана задержан известный политолог Константин Сыроежкин, передает Kazakhstan Today.
 

Долгое время работая в Казахстане, К. Сыроежкин по праву считался ведущим специалистом китайского направления. Именно он был главным научным консультантом докторской диссертации президента К-Ж. Токаева "Внешняя политика Казахстана в период становления нового мирового порядка". Защита докторской диссертации прошла в Институте актуальных и международных проблем Дипломатической академии РФ в Москве. По требующим проверки сведениям, К. Сыроежкин подозревается в шпионаже", - пишет портал "ЦентрАзия".

 
Константин Сыроежкин - казахстанский политолог, востоковед, синолог. Родился 19 июня 1956 года в Алма-Ате. В 1981 году окончил Высшую школу КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию. Кандидат исторических наук. Тема диссертации - "Политическая роль рабочего класса в КНР (1949-1957 годы)". В 1995 году защитил докторскую диссертацию. Доктор политических наук. Тема диссертации - "Регламентация межэтнических отношений в КНР: теория и практика (50-е - 80-е годы)". Профессор. Академик Академии политической науки Республики Казахстан. Академик Казахстанской Академии социальных наук. Почетный профессор Синьцзянского университета. С 2006 года - главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.
 

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