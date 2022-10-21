Токаев: Попытки расколоть общество будут пресекаться по всей строгости закона

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Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Жетысуской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал важность жесткого противостояния любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма в стране.
Попытки расколоть наше общество будут пресекаться по всей строгости закона. В нашей стране на первом месте должны быть закон и порядок. Только на этой основе мы сможем решить задачу обеспечения благополучия нашего народа. Независимость, единство и стабильность - главные ценности, которые мы все должны всячески оберегать", - высказался президент.
Он подчеркнул, что каждый гражданин должен осознавать ответственность за свои высказывания и действия.
В первую очередь это касается публичных личностей, политиков, журналистов, блогеров. Неосторожные слова и опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям", - заявил глава государства.
Важную роль в начатых преобразованиях призван сыграть Ұлттық құрылтай, который показал себя универсальной площадкой общенационального диалога. Деятельность этих институтов позволяет упрочить единство нашего народа на основе партнерства власти и общества", - добавил Токаев.