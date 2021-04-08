Токаев поручил акиму Нур-Султана организовать своевременную вакцинацию горожан

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В ходе встречи с акимом Нур-Султана Алтаем Кульгиновым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ему организовать своевременную и массовую вакцинацию граждан, контролировать эпидемиологическую ситуацию, принять другие меры по защите здоровья населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алтай Кульгинов доложил президенту о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в столице, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев подчеркнул, что только в случае скорейшего получения гражданами прививок от коронавируса они не будут подвергать друг друга опасности в общественных местах, восстановится деловая активность, служащие смогут выходить на работу, население в целом вернется к нормальной жизни.

Главе государства была представлена информация о решении проблемы трехсменных школ путем строительства новых учебных заведений, а также об обеспечении доступным жильем граждан, стоящих в очереди.

Президент также дал Алтаю Кульгинову поручения, касающиеся газификации города, привлечения инвестиций, эффективной реализации Дорожной карты занятости, поддержки малого и среднего бизнеса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства