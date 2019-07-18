Токаев поручил генпрокурору привлечь к ответственности виновных во взрывах в Арыси

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, сообщили в пресс-службе Акорды, передает Kazakhstan Today

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах деятельности надзорного органа за первое полугодие 2019 года и планах на предстоящий период.

Президенту Казахстана было доложено об исполнении Генпрокуратурой функций по координации усилий правоохранительных органов, направленных на борьбу с преступностью и обеспечение общественного порядка. Гизат Нурдаулетов также отчитался о мерах по защите конституционных прав граждан.

Глава государства поручил генеральному прокурору обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в городе Арыси и привлечь к ответственности всех виновных лиц", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сосредоточить усилия на защите прав граждан, противодействии коррупции и теневой экономике.

Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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