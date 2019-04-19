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Токаев поручил главе МИДа повысить эффективность инвестполитики

18.04.2019, 20:32 7102
Токаев поручил главе МИДа повысить эффективность инвестполитики
Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Бейбута Атамкулова, передает Kazakhstan Today.
 
Глава внешнеполитического ведомства рассказал президенту об основных итогах деятельности министерства за первый квартал 2019 года и планах на предстоящий период.
 
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость повышения эффективности инвестиционной политики, а также продвижения казахстанского экспорта на внешних рынках.
 
Б. Атамкулов доложил о принимаемых системных мерах, направленных на улучшение взаимодействия государственных структур по привлечению инвестиций, в том числе и на региональном уровне.
 
Кроме того, в ходе встречи был обсужден график предстоящих визитов и внешнеполитических мероприятий с участием главы государства, сообщает пресс-служба Акорды.

В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
 

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