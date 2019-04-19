Токаев поручил главе МИДа повысить эффективность инвестполитики

Глава внешнеполитического ведомства рассказал президенту об основных итогах деятельности министерства за первый квартал 2019 года и планах на предстоящий период.
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость повышения эффективности инвестиционной политики, а также продвижения казахстанского экспорта на внешних рынках.
Б. Атамкулов доложил о принимаемых системных мерах, направленных на улучшение взаимодействия государственных структур по привлечению инвестиций, в том числе и на региональном уровне.
Кроме того, в ходе встречи был обсужден график предстоящих визитов и внешнеполитических мероприятий с участием главы государства, сообщает пресс-служба Акорды.
В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
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