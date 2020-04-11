Токаев поручил Минэнерго и акимам взять на контроль вопрос обеспечения фермеров качественными ГСМ

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству энергетики и акимам взять на контроль вопрос обеспечения фермеров качественными ГСМ, передает Kazakhstan Today.

Глава государства отметил необходимость обратить пристальное внимание на вопросы сельского хозяйства.

На юге страны уже ведутся посевные работы (выполнены на 30%). В других регионах посевная работа должна начаться в течение месяца. Фермеры должны быть обеспечены оборотными средствами на закуп пестицидов и удобрений, качественных семян и ГСМ", - сказал Токаев.

Он отметил, что объемы финансирования весенних полевых работ увеличены почти в 3 раза - до 170 млрд тенге.

В то же время появляются проблемы, которые требует скорейшего решения. Следует обеспечить бесперебойный пропуск автомашин поставщиков сельскохозяйственных продовольственных товаров в карантинные города, оперативно выдать пропуски для прохождения через "зеленые" зоны. Это также касается и фермеров, которые приступают к весенним полевым работам", - сказал глава государства.

Также он отметил важность межрегиональной координации. "Имеются факты, когда автомашины по нескольку часов задерживаются на различных блокпостах между областями. Прошу Госкомиссию контролировать данную ситуацию", - сказал Токаев.

Он добавил, что есть нарекания к качеству дизельного топлива. "Фермеры приводят факты, когда из-за низкого качества топлива выходит из строя дорогостоящая сельхозтехника. В этой связи Министерству энергетики и акимам необходимо взять на контроль не только обеспечение объемов, но и качества ГСМ. По сути, поставка некачественной ГСМ - это прямой ущерб не только экономике, но и национальной безопасности страны. Комитету национальной безопасности, Службе экономических расследований Минфина следует выявить компании и физических лиц, которые поставляют некачественные ГСМ. Это прямое покушение на безопасность страны, подрыв ее экономического потенциала. Эти и другие подобные действия со стороны саботажников должны фиксироваться правоохранительными органами, потенциальные преступники - привлекаться к ответственности по закону", - подчеркнул глава государства.

Правительству было поручено внедрить инструмент форвардных закупок.

Прошу оперативно утвердить механизм, суммы и источники финансирования. Важно начать реализацию, апробацию, а в случае успеха - масштабировать", - отметил он.

Глава государства напомнил, что с целью сдерживания цен и обеспечения продовольственной безопасности правительством введен запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции. "Это необходимая мера. Однако при введении данной нормы не была проведена полная оценка необходимости запрета экспорта отдельных товаров. Вопросов, связанных с новыми запретами, квотами, у сельхозпроизводителей много. Минсельхозу следует обеспечить обобщение и быстрое реагирование на них. Нужен единый колл-центр. Средства на поддержку весенне-полевых работ следует вовремя довести до адресатов", - сказал Токаев.

Также он отметил необходимость поддержки отечественного бизнеса.

В дополнение к мерам поддержки малого и среднего бизнеса следует взять на контроль деятельность крупных предприятий в условиях снижения внешнего спроса на их продукцию. Эта работа, как мне доложили, уже ведется. У крупных предприятий "больший запас прочности". Они являются неотъемлемой, важной частью нашей экономической системы и поэтому могут сами выступить в роли стабилизатора экономики через поддержание занятости и заказы МСБ. Вместе с тем в случае значительного ухудшения ситуации мы можем рассмотреть возможность оказания точечной государственной поддержки", - сказал Токаев.

Президент РК поручил Национальному банку и Агентству по финансовому развитию подготовить комплекс предложений по сохранению стабильности финансовой системы страны.

Следующий вопрос - стабильность финансового сектора. Это важная задача. Ведь проблемы финансовой системы, в свою очередь, могут негативно отразится и на реальном секторе экономики, и на сбережениях граждан", - сказал он.

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