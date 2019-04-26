Токаев поручил наладить работу по своевременной доставке АСП нуждающимся

Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил своевременно обеспечить нуждающихся адресной социальной помощью, передает Kazakhstan Today.
Поручил правительству и администрации совместно с акимами областей, городов центрального подчинения наладить работу по своевременной доставке нуждающимся людям адресной социальной помощи. Волокита недопустима. Виновные будут наказаны", - написал глава государства в Твиттере.
Он также сообщил о встрече с главой фонда "Милосердие" Аружан Саин.
Обсудили насущные вопросы лечения и поддержки детей с особыми потребностями. Защита прав ребенка - важнейшее направление политики государства. Будем принимать меры. Поблагодарил фонд за активную работу", - написал президент.
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