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Токаев поручил наладить работу по своевременной доставке АСП нуждающимся

25.04.2019, 20:15 9100
Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил своевременно обеспечить нуждающихся адресной социальной помощью, передает Kazakhstan Today. 
 

Поручил правительству и администрации совместно с акимами областей, городов центрального подчинения наладить работу по своевременной доставке нуждающимся людям адресной социальной помощи. Волокита недопустима. Виновные будут наказаны", - написал глава государства в Твиттере.

 
Он также сообщил о встрече с главой фонда "Милосердие" Аружан Саин.
 

Обсудили насущные вопросы лечения и поддержки детей с особыми потребностями. Защита прав ребенка - важнейшее направление политики государства. Будем принимать меры. Поблагодарил фонд за активную работу", - написал президент.

 

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