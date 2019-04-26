Токаев поручил наладить работу по своевременной доставке АСП нуждающимся

Размер платежа для жителей Астаны, Алматы, Шымкента, а также областных центров составляет 1 МРП, в 2019 году это 2525 тенге. Для жителей всех других населенных пунктов размер ЕСП составляет 0,5 МРП, или 1263,5 тенге.