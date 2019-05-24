Токаев поручил укрепить боевой потенциал РК за счет технологического совершенствования и модернизации вооружения

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, передает Kazakhstan Today.

Глава государства подчеркнул, что, благодаря постоянной поддержке Елбасы, в Казахстане создана компактная, мобильная и боеспособная армия, основной миссией которой является защита суверенитета и территориальной целостности государства, сообщает пресс-служба Акорды.

Перед руководящим составом Вооруженных сил стоит задача не только адаптироваться к происходящим изменениям, но и работать на упреждение. Это требует всестороннего анализа рисков и угроз. Сегодня мы являемся свидетелями обострения геополитических противоречий, возникновения новых конфликтов. Изменились формы и способы ведения боевых действий, увеличилась доля высокоточного оружия и других видов современных вооружений. Поэтому во время учений "Айбалта" я дал поручение министру обороны внести соответствующие изменения в Концепцию строительства и развития Вооруженных сил", - сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед руководящим составом Министерства обороны задачу модернизировать систему управления с целью максимального сокращения времени принятия решений. Он также указал на важность роботизации, внедрения цифровых технологий, искусственного интеллекта и беспилотных систем.

В первую очередь за счет технологического совершенствования и модернизации вооружения необходимо обеспечить дальнейшее укрепление боевого потенциала. В рамках комплексного перевооружения армия будет обеспечена современными образцами оружия и техники. Руководству Вооруженных сил необходимо проявить принципиальность, последовательный системный подход и финансовую дисциплину", - сказал глава государства.

Он отдельно остановился на вопросах повышения уровня оперативной и боевой подготовки, совершенствования системы военного образования. По его словам, программы учений должны учитывать нестандартные ситуации, самые современные формы и методы ведения боя, отработку применения новых видов вооружения и техники.

В рамках подготовки кадров и военно-патриотического воспитания необходимо растить будущих военных инженеров, IT-специалистов, робототехников, специалистов по искусственному интеллекту. Это так называемое поколение "SMART". Предлагаю на базе движения "Жас сарбаз" создать кружки "SMART-SARBAZ", прежде всего при специализированных школах с физико-математическим уклоном", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что запланированный на следующей неделе симпозиум по миротворчеству придаст импульс развитию миротворческого потенциала и дальнейшему продвижению статуса Казахстана в качестве активного государства-миротворца. По его словам, нужно расширять спектр участия РК, направляя не только пехотные, но и инженерно-саперные, разведывательные, медицинские и другие подразделения, востребованные в миротворческих миссиях ООН.

Кроме того, Токаев указал на необходимость дальнейшего укрепления воинской дисциплины и морального духа военнослужащих, повышения уровня их социального обеспечения.

В 2017-2018 годах были увеличены заработная плата военнослужащих и надбавки за классность . Недавно вдвое повышены оклады военным летчикам. По новой системе решаются вопросы жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей . Эта схема в целом прогрессивная, но есть определенные диспропорции в жилищных выплатах, требует обновления жилищный фонд гарнизонов. Нельзя накапливать проблемы и закрывать на них глаза. Только так, решая насущные вопросы, мы повысим социальный статус военнослужащих и поднимем престиж военной службы", - сказал президент.

В завершение мероприятия он ознакомился с работой Центра стратегического управления Министерства обороны.

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