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Токаев посетил военные учения "Айбалта-2019" и отведал солдатской каши

03.05.2019, 12:54 11773
Талдыкорган. 3 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев посетил военные учения "Айбалта-2019" и отведал солдатской каши, передает Kazakhstan Today.
 
Учения проходили на полигоне "Коктал", в маневрах в общей сложности было задействовано около 8000 военнослужащих и более 2000 единиц вооружения и военной техники. Глава государства понаблюдал за активной фазой учений, проинформировала пресс-служба Министерства обороны РК.
 
По прибытии на полигон Токаев посетил командный пункт, осмотрел объекты материально-технического обеспечения и пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Президенту доложили об основных этапах и задачах командно-штабного учения "Айбалта-2019". 
 
Встречаясь с военнослужащими, Верховный Главнокомандующий ВС РК поздравил их с успешным завершением учения и пожелал им дальнейших успехов в службе по обеспечению безопасности и суверенитета Казахстана. Затем он прошел в развернутый полевой лагерь, где попробовал солдатскую кашу и побеседовал с солдатами срочной службы.
 
В пресс-службе отметили, что крупномасштабное стратегическое командно-штабное учение "Айбалта-2019" стартовало в Алматинской области 15 апреля текущего года. Для проведения учения смоделирована обстановка с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, приближенная к реальным боевым действиям и характеризующаяся развитием кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе. 
 
Отличительной особенностью учения является выполнение подразделениями специальных войсковых действий в условиях горной местности, которая характерна для учебного полигона "Коктал".
 

По замыслу учения, на территорию Казахстана вторглась группа боевиков и укрылась в горной местности. Войска региональных командований "Юг", "Восток", "Астана" и десантно-штурмовых войск совершили передвижение комбинированным способом, блокировали, а в ходе активной фазы учения при поддержке фронтовой и армейской авиации уничтожили условного противника", - добавили в ведомстве. 

 
В ходе учения были отработаны вопросы форсирования реки Или путем развертывания понтонного моста, высадки тактического воздушного десанта в труднодоступной местности, ведения разведки с использованием БПЛА, а также доставки военно-транспортной авиацией и выброски парашютным способом материальных средств для обеспечения войск. 
 
В рамках организации всестороннего обеспечения войск был развернут комплекс объектов материально-технического обеспечения, в состав которого вошли пункты хозяйственного довольствия, полевой механизированный хлебозавод, полевые склады боеприпасов и военно-технического имущества, модульный мобильный полевой госпиталь, полевые заправочные пункты и ремонтные мастерские, сборные пункты поврежденных машин с эвакуационными средствами.
 
В Минобороны отметили, что основными целями учения стали совершенствование слаженности органов военного управления, повышение полевой выучки войск и выработка устойчивых практических навыков у штабов и командиров в управлении войсками, выявление особенностей и недостатков вооружения и военной техники. 
 
По предварительным оценкам руководства Минобороны, цели учения достигнуты. Войска получили опыт и практику ведения боевых действий, продемонстрировали высокую полевую выучку, выполнили поставленные задачи и готовятся к переброске в пункты постоянной дислокации.
 
Напомним, в ходе рабочей поездки в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью Алматинской области и обозначил ряд проблемных вопросов, которые необходимо решать в регионе. Он также посетил акимат Каратальского района, работающий по принципу "сервисного акимата".
 

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