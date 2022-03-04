Токаев поручил пересмотреть республиканский бюджет на 2022 год

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НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Высшего совета по реформам поручил правительству пересмотреть республиканский бюджет на 2022 год с учетом применяемых санкций в отношении России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Созданный правительством оперативный штаб по координации антикризисных мер должен провести детальный анализ влияния на отрасли экономики Казахстана. Предстоит смоделировать различные сценарии развития ситуации, а также сформулировать единый план дальнейших действий", - заявил президент.

По его словам, правительство должно работать в этом направлении оперативно и в тесном диалоге с бизнес-сообществом.

В рамках основной части заседания Высшего совета были рассмотрены три вопроса: об укреплении доходной части государственного бюджета, совершенствовании инвестиционной политики, реформировании АО "Самрук-Казына".

По первому вопросу, касающемуся подходов к укреплению доходной части государственного бюджета, с докладом выступил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По его словам, с целью обеспечения дополнительных поступлений в бюджет предлагается увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых в среднем в 3 раза по всем видам твердых полезных ископаемых, что позволит нарастить поступления в бюджет на 300 млрд тенге.

Министр предложил также внедрить меры, направленные на пресечение вывода капитала, и увеличить налогообложение прибыли иностранных компаний и цифрового майнинга. Кроме того, дополнительные поступления в госбюджет призваны обеспечить меры контроля за трансфертным ценообразованием, усиление таможенного и налогового контроля.

По итогам доклада Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что правительству следует детально проработать вопросы международного налогообложения и трансфертного ценообразования вместе с инвесторским сообществом.

Далее был рассмотрен вопрос о формировании новых подходов к инвестиционной политике. В рамках концепции инвестиционной политики предусматривается дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы, содействие росту инвестиционной активности частного сектора и глубокая интеграция в глобальные цепочки создания стоимости.

О ходе реформирования АО "Самрук-Казына" отчитался председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев. Он обозначил такие ключевые приоритеты программы, как обеспечение прозрачности процесса закупок, устранение барьеров для участников рынка переработки и маркетинга нефти, газа, угля, электроэнергии. Наряду с этим пересмотрена кадровая политика, оптимизирован управленческий персонал. Такие компании, как АО "КазМунайГаз", АО "Эйр Астана", АО "KEGOC", АО "QazaqGaz", будут выведены на IPO. Благодаря этому "Самрук-Казына" сможет направить в Национальный фонд 500 млрд тенге",- сообщает Акорда.

Программа предполагает привлечение качественных инвестиций на сумму более 8 миллиардов долларов США, открытие 24 новых производств общей стоимостью 4 триллиона тенге и создание 5 000 новых рабочих мест. Для каждой портфельной компании будут разработаны предложения по повышению эффективности деятельности и оптимизированы маршруты поставок, а также приняты антикоррупционные меры. К примеру, планируется расторгнуть договоры с 44 посредниками, участвующими в процессе поставок электроэнергии предприятиям фонда. Экономический эффект от этой процедуры только в этом году превысит 2 миллиарда тенге.

По итогам заседания глава государства поручил на базе экономического анализа подготовить пакет мер поддержки предприятий и в случае необходимости отдельных групп населения. Также будет пересмотрен республиканский бюджет на этот год.



