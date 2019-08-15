Токаев поручил принять срочные меры в связи с вырубкой деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне

Нур-Султан. августа. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев возмутился вырубкой деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне и поручил в связи с этим принять срочные меры, передает Kazakhstan Today.

"Уничтожение национального богатства происходит под предлогом прокладки водопроводной трассы. Правительству и акимату следует принять срочные меры", - написал в Twitter президент.

По информации газеты "Казахстанская правда" , на дороге, ведущей в детский оздоровительный центр "Самырук" Щучинско-Боровской курортной зоны, рабочие, прокладывавшие трассу для укладки водопроводных труб, завалили огромными валунами и камнями березы и хвойные деревья, растущие вдоль дороги.

По информации сотрудников природоохранной полиции, житель Бурабайского района, работая на экскаваторе, повредил более километра лесных насаждений, что было выявлено при проведении рейдовых мероприятий. Так, на территории государственного лесного фонда был зарегистрирован факт незаконной раскопки траншеи без разрешительных документов. При проведении работ на гусеничном экскаваторе были повреждены деревья разных пород. При этом протяженность поврежденного участка составила 1 километр 250 метров. На место происшествия были вызваны специалисты Государственного национального природного парка "Бурабай".

В настоящее время по факту незаконной порубки деревьев проводится досудебное расследование по части 2 статьи 340 УК РК (Незаконная порубка). Сумма причиненного государству ущерба устанавливается. А полицейские предупреждают, что за незаконную порубку деревьев, входящих в лесной фонд, грозит уголовное наказание по статье 340 УК РК в виде штрафа, который может быть заменен на исправительные работы или арест. К слову, размер штрафа до 160 МРП, или 404 000 тенге.

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