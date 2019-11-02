Токаев поручил распространить по всему Казахстану опыт столичного центра "Жануя"

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил столичный Центр поддержки института семьи "Жануя", передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, глава государства ознакомился с деятельностью учреждения, оказывающего столичным семьям юридические, психологические, социальные услуги по принципу "одного окна". Здесь можно получить консультации по вопросам здравоохранения, образования, предпринимательства, предоставления адресной социальной помощи и реализации жилищных программ.

Высоко оценив инициативы Центра "Жануя", глава государства заявил о необходимости создания аналогичных учреждений во всех регионах страны.

В ходе посещения президент также провел беседу с участниками проекта "Касіпкер ана", который реализуется на базе Центра.

В нашей стране люди, которые хотят работать и ищут дорогу к успеху, всегда найдут эту дорогу. Дорогу осилит идущий", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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