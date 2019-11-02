Токаев поручил в кратчайшие сроки построить новую школу в Нур-Султане

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил столичную среднюю школу №23 и пообщался с учениками и учителями учебного заведения, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, глава государства ознакомился с материально-технической базой школы №23, осмотрел учебные кабинеты и провел беседу со школьниками и учителями, которые рассказали о нуждах школы.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что осведомлен о проблемах учебного заведения и дал поручение построить в кратчайшие сроки новую школу в данном районе.

Реализуемый план. Я думаю, что вы, как учителя, сможете увидеть новую школу и поработать в ней", - сказал глава государства.

В пресс-службе также проинформировали, что в ходе посещения школы аким Нур-Султана Алтай Кульгинов подробно доложил президенту о реализации его поручений, данных в ходе совещания по развитию столицы . По словам акима, в этом году в эксплуатацию введено 6 новых школ на 5 тыс. мест, а в 2020 году - 12 школ на 9 тыс. мест.

Главе государства также была представлена информация о ходе реализации его поручений по развитию 16 жилых массивов в пригородах, где проживает 25% населения столицы. Аким также доложил, что в городе на данный момент функционируют 8 трехсменных школ, а в будущем их количество будет увеличиваться в среднем на 10-12 школ ежегодно.

Кроме того, аким проинформировал, что по поручению президента начато строительство 4 новых спортивных объектов в целях развития массового спорта.

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