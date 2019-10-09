Токаев озвучил ряд проблем столицы и дал поручения по их решению

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Глава государства провел совещание по вопросам дальнейшего развития столицы, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении президент Казахстана поставил ряд конкретных задач по развитию столицы.

В частности, он обратил внимание на снижение объемов инвестиций в столицу за последние 10 лет. Глава государства поручил акимату и Министерству иностранных дел усилить работу и показать конкретные результаты в ближайшее время.

Нур-Султан должен оставаться городом с благоприятной экономической и бизнес-средой. Одна из приоритетных задач - привлечение инвестиций", - подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев затронул такой насущный вопрос, как снижение темпов ввода жилья и объема строительных работ.

Скорейшего разрешения требуют проблемы долевого строительства. В городе остаются 49 проблемных объектов, окончания строительства которых ждут 13,5 тысячи дольщиков", - сказал он.

Президент отдельно выделил проблему несвоевременного завершения строительства объектов энергетики. В качестве примера он привел перенос сроков ввода в эксплуатацию ТЭЦ-3, строительство которого было начато в 2010 году, а завершение планировалось в текущем году. Касым-Жомарт Токаев также подверг критике неготовность города к подключению к газопроводу "Сарыарка".

Кроме того, глава государства обратил внимание на проблему подключения к инженерным сетям, тормозящую развитие бизнеса.

Зачастую на аукционы выставляются земельные участки без технических условий на подключение к коммуникациям. Либо ранее предписанные техусловия в ходе строительства меняются на другие. Это недопустимая ситуация. Выделяемые участки должны быть с уже готовыми подключениями ко всем сетям", - поручил президент.

Он также отметил важность увеличения доли безналичных платежей, уровень которых по столице составляет всего 9%.

Данная проблема не только доставляет неудобство жителям и гостям города, но и приводит к росту "теневой экономики". Министерству финансов совместно с акиматом города нужно взять под строгий контроль наличие контрольно-кассовых машин и карточных терминалов в торговых точках города и сфере обслуживания", - поручил глава государства.

Президент также акцентировал внимание на дороговизне продуктов питания и других товаров повседневной жизни. По его мнению, высокие цены на них свидетельствуют о слабости инфраструктуры и продовольственного пояса города, дефиците торговых мест.

Он поручил акиматам Нур-Султана и Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей наладить прямой контакт между товаропроизводителями и торговыми сетями.

Большое внимание в выступлении было уделено улучшению социального благополучия жителей столицы. По словам главы государства, ежегодный рост численности населения города на фоне отсутствия должного контроля за внутренними миграционными процессами приводит к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру, прежде всего, на медицину и образование.

Президент указал на дефицит мест в образовательных учреждениях. Он отметил важность активного привлечения частных партнеров в строительство таких учреждений с целью устранения нехватки мест в школах и дошкольных учреждениях.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул необходимость улучшения качества медицинских услуг. В частности, он считает неприемлемым аварийное состояние Центральной железнодорожной больницы, капитальный ремонт здания которой не делали 60 лет.

Кроме того, глава государства поручил принять меры по повышению доступности спортивных объектов для жителей города, проведению реконструкции спорткомплексов "Казахстан" и "Толкын".

Президент акцентировал внимание на обеспечении максимально комфортных условий для проживания людей в столице. По его мнению, Нур-Султан должен развиваться по принципу "город без окраин". Важными задачами являются строительство и ремонт дорог, проведение центральных коммуникаций, освещение улиц на окраинах, в том числе в жилых массивах "Мичурино" "Интернациональный" и "Куйгенжар".

Не обошел стороной Касым-Жомарт Токаев и вопрос обеспечения мобильности граждан. В данном контексте глава государства подверг серьезной критике строительство легкорельсового транспорта (LRT).

Глава государства также поручил правительству и акимату принять меры по обеспечению эффективной работы интеллектуальной транспортной системы города с целью решения проблемы заторов на дорогах. В частности, для разгрузки улиц Сарайшык и Сарыарка Касым-Жомарт Токаев предложил построить мост через реку Есиль до проспекта Тауелсіздік.

Президент заявил, что Нур-Султан должен и дальше развиваться как международный центр, который сможет обеспечить доступность сферы услуг на английском языке.

Надо обеспечить доступ иностранным экспертам и инвесторам к государственным услугам по принципу "одного окна" на английском языке. Для этого акимату необходимо задействовать ресурс и опыт Экспат Центра Международного финансового центра "Астана", - сказал он.

Другим важным условием для динамичного развития столицы Касым-Жомарт Токаев назвал обеспечение безопасности граждан.

С начала текущего года произошло 14 несчастных случаев, связанных с падением детей из окон и балконов. Считаю необходимым усилить в строительных нормах конкретные параметры безопасности", - заявил президент.

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