Президент РК высказался о внешнем виде столицы

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - За отсутствие единой градостроительной политики и недостаток "уюта" в городе раскритиковал местные власти президент РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент агентства.

В городе отсутствует единая градостроительная политика. Это приводит к хаотичной, беспорядочной застройке в ряде районов. Оформление улиц и зданий не имеет единого гармоничного стиля. Вы, наверное, слышали отклики туристов, которые специально приезжают посмотреть на столицу. В целом они, конечно, положительные, но отмечают, что в городе присутствует эклектика. Одно здание построено в одном стиле, другое - в другом. И самое главное - нет уюта. Плитки летят, асфальт трескается, зелени мало и вообще нет такого ощущения, что за городом следят и ухаживают. Нет хозяина", - отметил Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

По мнению главы государства, "хозяевами" города должны быть акимы районов, и им следует ходить пешком, работать с населением, а не сидеть в кабинетах.

Я поручаю разработать единый дизайн-код оформления городских улиц и зданий. Это мое строжайшее поручение акимату", - добавил президент.

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