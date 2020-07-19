Токаев поручил разобраться с теми, кто наживается на смертях людей

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - В ходе заседания Межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в течение дня разобраться с теми, кто наживается на людских смертях, передает Kazakhstan Today.

Токаев отметил, что мошенники в погоне за деньгами пренебрегают всеми нормами человеческой морали, продолжают обманывать и вводить в заблуждение население, сообщили в Акорде.

Сложная ситуация сложилась в моргах и ритуальных агентствах.

За последние две недели стоимость перевозки и захоронения умерших людей значительно возросла. Большинство граждан не могут себе этого позволить. Поручаю акимам в течение дня разобраться с теми, кому не терпится нажиться на смерти людей", - сказал президент.

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