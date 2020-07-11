Токаев поручил разработать предложения для снижения негативного влияния пандемии на занятость

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Государство должно обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства, передает Kazakhstan Today.

В такой сложный период государство должно обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед людьми", - заявил глава государства.

Он дал поручения правительству для стабилизации ситуации на рынке труда.

Очевидно, что нынешняя ситуация с пандемией окажет значительное негативное влияние на занятость и социальное положение наших граждан. Поэтому я поручаю министерству разработать соответствующие предложения в этом направлении", - сказал Токаев.

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