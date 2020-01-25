Токаев поручил создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе расширенного заседания правительства поручил создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ, передает Kazakhstan Today.



"Поручаю создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации президента. Центр будет функционировать на общественных началах, помимо сотрудников АП, в него войдут представители научного и экспертного сообщества", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.



Глава государства подчеркнул, что цели и задачи, поставленные Елбасы перед страной, остаются неизменными. "Стратегия 2050, Стратегический план развития страны до 2025 года, 100 Шагов Плана нации - это наши магистральные ориентиры", - сказал он.



При этом президент заявил, что "настало время перезагрузки подходов правительства к достижению этих стратегических целей".



"Надо признать: темпы реализации реформ замедлились. Этот факт констатируют международные и отечественные эксперты. Основные решения принимаются государственным аппаратом медленно, с оглядкой на многочисленные нормативные акты, со ссылкой на необходимость межведомственного согласования. Так работать в условиях ужесточения международной конкуренции и с учетом справедливых требований народа уже нельзя. Реформы придется проводить буквально "через колено", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Серьезный вопрос - менталитет и стиль работы госслужащих. Они должны быть ориентированы на результат, а не на бесконечную переписку и перекладывание ответственности", - заключил президент.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства