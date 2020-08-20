Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за расходованием средств, выделяемых во время пандемии, передает Kazakhstan Today.

Как отметил сегодня на совещании глава государства, количество дел о коррупции продолжает расти. По сравнению с прошлым годом количество привлеченных к ответственности за коррупцию выросло на 11%. За коррупционные преступления задерживаются чиновники различного уровня.

Среди них два акима области, что само по себе очень тревожный симптом. Коррупция, как ржавчина, проедает всю вертикаль государственного аппарата. Только по итогам 7 месяцев 2020 года количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за коррупцию (лица, в отношении которых вынесены постановления о квалификации преступления), составило 912, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал президент.

В этой связи он подчеркнул, что необходимо усилить борьбу с коррупцией во время пандемии, в результате которой снизились доходы государства и граждан.

При этом, по мнению экспертов, риск неправомерного использования средств и растраты увеличивается, поскольку страны выделяют больше денег на борьбу с пандемией.

Выделенные средства нужно расходовать аккуратно и эффективно. Это значит, что каждый тенге нужно потратить по прямому назначению. В нынешней ситуации мы видим, как общество реагирует на трату денег на бесполезные и ненужные действия", - сказал Токаев.

Он также отметил, что громкие задержания и эффектные кадры имеют краткосрочный эффект.

Когда такие дела потом еще и разваливаются в суде из-за недостатка доказательств, недоверие общества к мерам государства по борьбе с коррупцией возрастает. Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений - это борьба с ветряными мельницами. Люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госоргана, где они работали, произошли соответствующие перемены к лучшему, которые исключают повторение событий. Пока такой комплексной и превентивной работы я не вижу", - отметил глава государства.

По его словам, "чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются".

В частности, начали проверять и вскрывать коррупцию в медицине только после дефицита лекарств в разгар пандемии. О нарушениях при цифровизации этой сферы заговорили только сейчас, когда уже потрачены десятки миллиардов тенге.

Сейчас выделяем огромные средства на образование, занятость и социальные объекты. Мы должны иметь гарантии, что через год мы вновь не будем говорить о выявленных хищениях в этих сферах, что эти министерства не будут у нас в антилидерах. Людям ни к чему красивые рапорты о задержании, когда уже похищены многомиллиардные средства. Полагаю, что мы должны в корне перестроить эту работу", - подчеркнул глава государства.

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