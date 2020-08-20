Токаев поручил усилить общественный контроль за борьбой с коррупцией

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь к борьбе с коррупцией общественность и НПО, передает Kazakhstan Today.

Как бы ни старались госорганы, без поддержки общества успеха им не добиться. У граждан должна сформироваться идеология добропорядочности. Сейчас в этом направлении проводится большая работа", - сказал глава государства на совещании по борьбе с коррупцией.

Он призвал усилить общественный контроль по всему фронту противодействия коррупции.

Установив диалог с гражданами, можно выявить проблемные области, в которых процветает коррупция, вызывающая возмущение общественности. Люди до сих пор жалуются на коррупцию в университетах, колледжах и даже школах. Предприниматели считают, что земельный комитет, пожарная служба, налоговые и таможенные органы коррумпированы. Общественность также обеспокоена качеством дороги. Комиссия по борьбе с коррупцией проинформировала меня, что в водном секторе существуют серьезные проблемы. Вот где должен работать механизм общественного контроля над этими вопросами", - отметил президент.

Он призвал вовлечь в эту работу неправительственные организации.

Также Токаев поручил правительству отработать предложенные Антикоррупционным агентством рекомендации в течение месяца, без бумажной волокиты и бюрократии. В результате должен быть принят комплекс конкретных мер, основная цель которого - искоренить коррупцию.

Эту работу нужно проводить интенсивно, без промедления. Администрация президента должна строго контролировать все принимаемые меры и информировать меня о результатах", - заключил глава государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства