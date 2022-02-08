Токаев поручил ускорить работу по модернизации работы Nur Otan

НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры города на фоне роста населения и высокой маятниковой миграции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Планируемый в мае текущего года ввод в эксплуатацию двух станций метро позволит увеличить ежедневный пассажиропоток с 30 до 86 тыс.", - сообщил Досаев сегодня на расширенном заседании правительства с участием главы государства.

По его словам, в рамках Комплексного плана развития "Жа?а Алматы" в городе будет построено не менее 100 км новых дорог.

Мною принято решение о перераспределении ранее запланированных 2 млрд тенге на средний ремонт проспекта Аль-Фараби (от ВОАД до улицы Саина) на строительство и ремонт дорог в особо нуждающихся районах города, где сегодня нет или имеется некачественное дорожное полотно. Работа по поиску резервов будет продолжена", - сказал аким.

Также он отметил, что в 2022 году завершатся работы на двух развязках и пробивке улицы Ауэзова.

На особом контроле - развитие Алматинской агломерации. По оценке властей, ежедневно в Алматы из области заезжает около 250 тыс. автомобилей. Порядка 60% сотрудников алматинских предприятий проживают в близлежащих районах.

Акиматы Алматы и Алматинской области намерены начать совместную работу по формированию Алматинской агломерации, уделив особое внимание таким проблемам как маятниковая миграция, борьба с "теневой экономикой", экология, совместное

развитие транспортной и иной инфраструктуры", - проинформировал Досаев.