Токаев поручил ускорить работу по модернизации работы Nur Otan

НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря партии Nur Otan Асхата Оралова. В ходе встречи председатель партии поручил ускорить работу по модернизации работы Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как подчеркнул президент, необходима системная перестройка партии, которая должна отвечать современным вызовам, быть мобильной в своей деятельности, чтобы в полной мере соответствовать запросам граждан нашей страны, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства был проинформирован о планах по переформатированию работы партии. По словам Асхата Оралова, центральным аппаратом Nur Otan совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ реализации "дорожных карт" по исполнению предвыборной программы партии.