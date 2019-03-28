Токаев поручил ускорить выделение 40 тыс. арендных квартир для социально уязвимых граждан

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе совещания с акимами Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей поручил ускорить выделение 40 тыс. арендных квартир для социально уязвимых граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить заложенный Елбасы курс на социально справедливое государство. В частности, президент поручил акимам ускорить выделение более 40 тысяч арендных квартир для социально уязвимых граждан и начать данный процесс уже с мая текущего года", - написал Уали в Facebook .

Также, по его информации, Токаев отметил важность оперативного решения системных вопросов инфраструктурного характера, непосредственно влияющих на качество жизни населения.

Кроме того, в ходе совещания глава государства указал на необходимость эффективной связи между государственным аппаратом и обществом.

Была отмечена необходимость проведения эффективной разъяснительной работы со стороны государственных органов путем использования современных каналов коммуникаций. Президент также подчеркнул, что акимы регионов должны на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать все населенные пункты", - проинформировал пресс-секретарь.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства