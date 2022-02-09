Токаев поручил утвердить предельные размеры земельных участков

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В ходе расширенного заседания правительства глава государства заявил, что некоторые землепользователи "берут земли побольше, но не вкладывают инвестиции".
В ряде регионов решениями маслихатов размеры наделов утверждены без научно обоснованных подходов. Это выглядит как попытка закрепить текущие непомерные владения людей, то есть зафиксировать их в качестве нормативной базы", - заявил президент.
Он подчеркнул, что государство не против больших земельных участков, так как в этом случае больше земель вовлекается в экономический оборот, работает эффект масштаба производства и повышается конкурентоспособность. В то же время, по словам президента, производителям должны предъявляться жесткие встречные обязательства. Необходимо ставить ответственность за фактическое использование земель.
Поэтому поручаю правительству создать рабочую группу с участием экспертов и научных институтов для определения предельных размеров земельных участков, которые нужно утвердить до 1 мая текущего года", - заявил Касым-Жомарт Токаев.