Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить базовые налоговые ставки за неиспользуемые сельхозземли до 20 раз. Об этом он заявил сегодня на заседании Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

Необходимо увеличить базовые налоговые ставки за неиспользуемые земельные участки с 10 до 20 раз. Требуется также обеспечить сокращение срока неиспользования сельхозземель для принудительного изъятия с текущих двух лет до одного", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Он подчеркнул, что "только человек, который может освоить землю, заслуживает того, чтобы быть ее владельцем".

Глава государства также отметил, что в сфере государственного контроля за использованием сельхозземель давно назрела острая необходимость внедрения современных методов контроля на основе новейших технологий. С этой целю президент подписал закон, предусматривающий проведение дистанционного зондирования земель.

Правительство должно принять и реализовать соответствующие правовые акты и принять меры по включению свободных земель в хозяйственный оборот", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

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