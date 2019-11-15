Токаев: поручение по изъятию земель у латифундистов решили спустить на тормозах

Кокшетау. 14 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил крайне низкую работу по исполнению его поручения, касающегося изъятия неиспользуемых земель. Об этом он заявил сегодня на совещании в Кокшетау , передает Kazakhstan Today.

В послании я ставил задачу изъятия земель у латифундистов , которые не занимаются их культивацией. Это очень серьезное поручение, данное не ради красного словца. Дожились до того, что добросовестным, трудолюбивым фермерам, крестьянам негде работать, негде пасти скот", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter .

Он подчеркнул, что работа по исполнению поручения продвигается крайне медленно.

Похоже, решили спустить на тормозах, поддавшись давлению тех, кто заинтересован в данном положении вещей", - заявил глава государства.

Также президент отметил, что площадь пастбищ в регионе составляет около 4,5 млн гектаров, из которых 88% используются.

В сельских населенных пунктах жители страдают от выпаса скота. Правительство должно взять под контроль предоставленные земли, а люди должны соблюдать нормы, необходимые для возможности выпаса скота", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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