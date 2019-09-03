Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель - Токаев

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Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Приступить к изъятию неиспользуемых земель сельхозназначения поручил президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых "латифундистов". Они ведут себя как "собака на сене". Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Президент также подчеркнул, что земля в Казахстане не будет продаваться иностранцам.

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