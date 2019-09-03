Президент РК высказался о проведении мирных акций

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о том, в каких случаях следует разрешать проведение мирных акций, передает Kazakhstan Today.

Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем, не на окраинах городов", - сказал Токаев сегодня в послании народу Казахстана, пишет пресс-служба Акорды в Twitter.

Глава государства также считает, что "необходимо поддерживать гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач. Именно для этого создан представительный по составу Национальный совет общественного доверия, который будет работать по ротационному принципу".

Токаев коснулся и темы обращений казахстанцев в госорганы.

В администрации президента создан отдел, который будет следить за качеством рассмотрения госорганами обращений граждан. Зачастую люди вынуждены обращаться к президенту вследствие "глухоты" и закрытости чиновников в центре и на местах", - добавил Токаев.

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