Токаев поручил увеличить средства на орошение земель в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область поручил правительству увеличить средства, выделяемые на орошение земель в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Иртыш имеет исключительное значение для Павлодарской области. Эта река является основным источником существования для населения, промышленности и сельского хозяйства региона. За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза", - сообщил глава государства.
По его словам, в предстоящий период необходимо увеличить ее в 2 раза, доведя до 300 тысяч гектаров.
Акимату области следует уделять особое внимание этому вопросу. Поручаю правительству увеличить средства, выделяемые на орошение земель в области. Это очень важно не только с точки зрения продовольственной безопасности, но и для обеспечения занятости населения. Дефицит воды препятствует экономическому развитию, поэтому следует уделить особое внимание рациональному и экономному использованию вод Иртыша", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он также отметил, что за три года уровень обеспеченности сел чистой водой вырос с 55 до 94%.
В этом году в регионе реализуется 19 таких проектов. Администрация предлагает в следующем году реализовать еще 39 проектов на сумму 14 млрд тенге. В связи с этим поручаю правительству выделить средства. В целом чистая вода должна быть во всех населенных пунктах страны. В прошлогоднем послании я поручил в течение 5 лет обеспечить 100-процентное водоснабжение городов и сел. Правительство должно взять на особый контроль исполнение этого поручения", - отметил президент.
Также в своем выступлении глава государства обратил внимание на озеро Былкылдак.
Застарелая проблема - озеро-накопитель Былкылдак, на дне которого сосредоточено огромное количество промышленной ртути. Сейчас реализуется комплекс мероприятий по локализации загрязнения территории водоема", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что необходимо еще раз оценить вероятность попадания ртути в грунтовые воды и совместно с экспертами определить наиболее эффективные пути решения этой проблемы.
Как вы знаете, по моему поручению был принят Комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки Павлодарской области на 2020-2024 годы. Важно, что документ разрабатывался при участии общественности и экологов. Здесь я бы хотел отметить неравнодушие и особую активность павлодарского экологического движения. Вы вносите значительный вклад в сохранение окружающей среды и формирование ценностей устойчивого развития", - сообщил президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что на Павлодарскую область приходится треть выбросов в стране – это около 700 тысяч тонн ежегодно.
Жителей региона, чей каждодневный труд лежит в основе индустриального роста всей страны, остро волнует состояние окружающей среды родного края. Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан. Поэтому крайне важно сохранить баланс между усилением промышленного потенциала и защитой экологии. Напомню, Казахстан объявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году", - добавил глава государства.