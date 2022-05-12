Токаев посетил Президентскую Национальную библиотеку Турции

Фото: Акорда

АНКАРА. 11 МАЯ - Посещение главы государства Президентской библиотеки Турции началось с ознакомления с отделом старинных рукописей и редких книг. В этом отделе хранится научная литература, включающая ценные труды и документы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Затем президент Казахстана осмотрел зал Жиханнума (Cihannuma Hall). Здесь вниманию читателей представлены издания на 134 языках из более чем 100 стран. В зале можно увидеть книги, посвященные 16 тюркским государствам, существовавшим в мировой истории, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства передал в фонд библиотеки ряд книг, посвященных эпохе древнетюркских государств, Золотой Орде, а также периоду независимости Казахстана.



