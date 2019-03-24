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Токаев посетил социально-культурные объекты Туркестана

23.03.2019, 14:51 10072
Токаев посетил социально-культурные объекты Туркестана
Фото: akorda.kz
Туркестан. 23 марта. Kazakhstan Today - Находящийся с рабочим визитом в Туркестане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил ряд социально-культурных объектов, передает Kazakhstan Today.
 
Во время посещения мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи Токаев ознакомился с археологическими и архитектурными памятниками Государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет-Султан", а также осмотрел мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. Ему доложили о ходе реставрационных работ на культурных объектах и благоустройстве территории музея-заповедника, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Кроме этого, президент Казахстана заслушал отчет о ходе строительства административных зданий акимата области, управлений, департаментов, а также Конгресс-холла, Медиацентра, центра "Улы дала елі", дворца школьников, колледжа туризма, площади Астана, музыкального фонтана, центра обслуживания населения и других объектов социально-культурного назначения.
 
Президент Казахстана ознакомился и с работой молодежного ресурсного центра. Главе государства было доложено об основных направлениях деятельности учреждения, в том числе поддержке творческих инициатив и предпринимательской деятельности, координации занятности и обеспечения жильем, оказании юридической помощи молодежи.
 
В ходе неформального общения представители молодежи рассказали президенту Казахстана о работе тематических секторов "Жастарга кызмет корсету", "Еріктілер клубы", "Жас сарбаз", "Тілдер мектебі", проекта "Stem" в сфере образования, а также коворкинг центра "TURKISTAN HUB".
 
Глава государства также посетил микрорайон Отырар и ознакомился с ходом строительства 26 жилых домов по программе "Нурлы жер". В ходе посещения президента Казахстана проинформировали, что в рамках программы до конца 2019 года планируется ввод в эксплуатацию 1560 квартир общей площадью 96200 квадратных метров.
 

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