Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Кыргызстан. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как проинформировал Смадияров, 29-30 октября в Бишкеке пройдут межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана. Казахстанскую делегацию возглавит замминистра Марат Сыздыков, кыргызскую сторону - первый замминистра Нуран Ниязалиев.

В ходе консультаций планируется обсуждение организационных вопросов подготовки предстоящего государственного визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан и проведения в его рамках Пятого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики, а также широкого круга вопросов двусторонней повестки дня", - уточнил представитель МИДа.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства