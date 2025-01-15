14.01.2025, 14:06 52391
Токаев посмертно наградил погибшего на посту полицейского
Фото: ДП Алматинской области
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил старшего лейтенанта полиции Шалхара Байжомартова, трагически погибшего при исполнении служебного долга, орденом "Айбын" ІІІ степени.
Награду отцу погибшего героя вручил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков во время рабочего визита в департамент полиции Алматинской области. Он выразил искренние соболезнования семье, сообщили в региональном департаменте полиции.
Сотрудники органов внутренних дел всегда находятся на передовой в борьбе с преступностью и обеспечении порядка. Шалхар Байжомартов ценой собственной жизни доказал свою преданность служебному долгу и отечеству", - отметил Айдар Сайтбеков.
Напомним, трагедия произошла 20 декабря прошлого года. Инспектор службы батальона патрульной полиции Алматинской областной полиции погиб во время оформления ДТП. Один из автомобилей, потеряв управление, прижал полицейского к служебной машине, что привело к его гибели.
Старший лейтенант Шалхар Байжомартов навсегда останется в памяти как достойный офицер, верный своему долгу. Его подвиг - напоминание о значимости работы сотрудников полиции и их ежедневном риске ради безопасности граждан", - добавил Сайтбеков.
Напомним, 11 января в Алматы трагически погиб еще один полицейский - 31-летний оперуполномоченный управления полиции Медеуского района Алматы Нурсултан Несипбаев. Он заступился за женщину в кафе и получил смертельное ножевое ранение.
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14.01.2025, 19:57 34926
В ЦИК зарегистрирован новый депутат мажилиса
Асылбеку Нуралину вручили удостоверение и нагрудный знак
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление о регистрации Асылбека Нуралина депутатом мажилиса. Ему вручили удостоверение и нагрудный знак установленного образца, сообщает пресс-служба ЦИК РК.
Передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента Республики Казахстан члену общественного объединения "НПК" Асылбеку Нуралину. Зарегистрировать Асылбека Нуралина депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении ЦИК РК.
Ранее ЦИК постановила признать утрату Гаухар Танашевой полномочий депутата мажилиса на основании постановления бюро общественного объединения "Народная партия Казахстана" от 23 декабря 2024 года № 27.
14.01.2025, 19:25 36256
Совет по привлечению инвестиций одобрил ряд проектов
Фото: primeminister.kz
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось заседание совета по привлечению инвестиций, сообщает пресс-служба премьер-министра.
На заседании инвестиционного штаба были рассмотрены и одобрены основные условия соглашений об инвестициях, направленных на модернизацию ключевых предприятий, создание новых рабочих мест и развитие инновационных производств.
Одобрено заключение соглашения об инвестициях с АО "Qarmet". За 2024 год компанией в рамках исполнения своих инвестиционных обязательств было вложено 1,3 млрд долларов в модернизацию завода и развитие инфраструктуры для создания кластеров высокого передела. При этом в рамках долгосрочной стратегии предприятие планирует направить 3,5 млрд долларов на реализацию инвестиционных проектов до конца 2028 года. Модернизация завода АО "Qarmet" станет важным шагом в социально-экономическом развитии региона.
Кроме того, одобрено заключение соглашения об инвестициях по строительству завода по производству ориентированно-стружечных и ламинированных древесно-стружечных плит ТОО "Ultradecor Trading Kazakhstan" в Северо-Казахстанской области. Реализация проекта создаст мультипликативный эффект развития обрабатывающей промышленности и принесет порядка 82 млрд тенге инвестиций в экономику.
Также был одобрен проект строительства водовода с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в Туркестанской области. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 190 млрд тенге. Цель проекта - обеспечить качественной питьевой водой около 1 млн жителей Туркестанской области. Проект также направлен на покрытие дефицита электроэнергии в регионе, улучшение санитарно-гигиенических условий и общего качества жизни местного населения.
14.01.2025, 19:11 37851
Религиозные лидеры Китая поддержали инициативы Казахстана
Маулен Ашимбаев встретился с религиозными лидерами Китая
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената, руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев в рамках визита в Китай встретился с заместителем председателя ВК НПКСК, заведующим отдела Единого фронта ЦК КПК Ши Тайфэном и китайскими религиозными лидерами, секретарем парткома, губернатором провинции Чжэцзян - Ван Хао и представителями экспертного сообщества, сообщает перс-служба сената РК.
Во время встречи с религиозными лидерами Китая руководитель Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на схожести позиций Казахстана и Китая по многим вопросам глобальной и региональной повестки дня. Приоритетное внимание в обеих странах уделяется обеспечению гармоничного развития мира, международной стабильности и безопасности. Поэтому Казахстан поддерживает глобальные инициативы Китая по формированию справедливого и многополярного мира.
Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал важность идеи председателя Си Цзиньпина о "сообществе единой судьбы человечества", актуальность и значение которой возрастают в условиях сегодняшней международной ситуации. Казахстан также выступает с рядом международных инициатив, направленных на укрепление мира и сотрудничества. Одна из них - проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который стал за эти годы общепризнанной площадкой по продвижению межрелигиозного диалога и объединению усилий духовных лидеров для решения острых проблем современного мира. Мы высоко ценим поддержку Китая и активное участие ваших представителей в работе съезда", - сказал Маулен Ашимбаев.
Он также подчеркнул, что в условиях современных вызовов и растущей геополитической напряженности Съезд лидеров мировых и традиционных религий должен способствовать решению актуальных общемировых, экологических, духовных проблем человечества посредством духовной дипломатии. В этом контексте была отмечена роль послов доброй воли съезда и Форума молодых религиозных лидеров, первая встреча которого состоялась в октябре прошлого года и объединила представителей разных конфессий, международных и общественных организаций, перспективных молодых ученых и политиков. Такое вовлечение молодых лидеров в деятельность съезда, по мнению Маулена Ашимбаева, обеспечит преемственность традиций межцивилизационного и межконфессионального диалога.
Со своей стороны Ши Тайфэн высоко оценил проводимую Казахстаном политику по налаживанию диалога между представителями различных религий, продвижению культуры толерантности и мирного сосуществования. Он также выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном в рамках работы съезда и подтвердил открытость китайских религиозных лидеров к новым совместным проектам.
О новых форматах и механизмах сотрудничества, предупреждении и разрешении конфликтов речь шла также на встрече парламентариев с представителями экспертного сообщества Китая и казахстанскими студентами, которые обучаются в Поднебесной.
Кроме того, Маулен Ашимбаев встретился с губернатором провинции Чжэцзян - Ван Хао. Собеседники наряду с задачами по использованию торгово-экономического потенциала, укреплению культурно-гуманитарных связей обсудили вопросы межрегиональной кооперации.
В рамках визита в город Ханчжоу казахстанские парламентарии также ознакомились с деятельностью ряда инновационных IT-компаний, в том числе Alibaba Cloud Intelligence Group Co., Ltd., предоставляющей ресурсы для облачных вычислений и развития искусственного интеллекта на мировом уровне.
14.01.2025, 17:15 42931
В Казахстане назначен новый вице-министр культуры и информации
Им стал Айбек Сыдыков
Фото: primeminister.kz
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Айбек Сыдыков назначен на должность вице-министра культуры и информации, сообщает пресс-служба правительства.
Айбек Сыдыков родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2006 году экскурсоводом в КГКП "Музей истории города Алматы". Работал директором КГКП "Объединение музеев города Алматы", руководителем музейного отдела, заместителем директора РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур".
С 2022 года по настоящее время занимает должность заместителя директора РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.
Ранее Дархан Сатыбалды был назначен первым заместителем руководителя администрации президента.
14.01.2025, 16:27 46396
Три важнейших принципа решения глобальных мировых проблем обозначил Токаев
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в ОАЭ выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития, сообщает Акорда.
В своем выступлении глава Казахстана обозначил ряд критически важных проблем, таких как изменение климата, опустынивание, утрата биоразнообразия, нехватка воды и продовольственная безопасность. Эти вызовы усугубляются геополитической напряженностью и нарушением глобальных цепочек поставок.
Токаев подчеркнул, что Казахстан готов решать эти проблемы через амбициозную стратегию, основанную на трех ключевых направлениях: цифровизация и искусственный интеллект, крупные инфраструктурные проекты и ядерная энергетика.
На долю энергетических систем во всем мире приходится 75% выбросов парниковых газов и 10% потерь биоразнообразия. Очень важно, что международные партнеры, такие как Masdar, Total, Eni и другие, приняли на себя обязательство по реализации в Казахстане зеленых энергетических проектов общим объемом 43 ГВт. Строительство нашей первой атомной электростанции, которое получило поддержку на общенациональном референдуме, станет важным шагом в направлении устойчивого развития энергетики страны. Казахстан также стремится обеспечить диверсифицированные поставки на мировые рынки критически важных сырьевых материалов, которые необходимы для достижения глобальных целей по снижению выбросов углерода", - отметил президент.
Он также остановился на значении транспортной инфраструктуры.
Для нашей страны, которая стала ведущим транзитным узлом в Евразии, транзит и транспорт являются важнейшими предпосылками устойчивого развития. Мы активно инвестируем в транспортную инфраструктуру, в том числе в автомобильные и железные дороги, аэропорты и морские порты. В целях дальнейшего расширения коммуникационных возможностей Казахстан намерен развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север - Юг, а также играть ключевую роль в инициативе "Пояс и путь". Мы нацелены на создание устойчивых цепочек поставок, которые не только укрепляют региональную взаимосвязанность, но и обеспечивают устойчивый экономический рост", - отметил глава государства.
Одним из главных вызовов региона Центральной Азии, по мнению главы Казахстана, является глобальное потепление.
Ускоряющееся потепление может угрожать экосистемам, условиям жизни и продовольственной безопасности, что требует срочных климатических адаптационных стратегий. Регион также сильно зависит от трансграничных рек. Поэтому нам крайне необходимо создать системы раннего предупреждения и улучшить управление водными и земельными ресурсами. Для этого мы должны инвестировать в водосберегающие технологии, модернизировать ирригационные системы, заключить эффективные соглашения об управлении водными ресурсами, а также использовать искусственный интеллект, спутниковый мониторинг и другие цифровые инструменты", - предложил президент.
Кроме того, он поднял проблему продовольственной безопасности.
Для обеспечения стабильных поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки необходимы инновационные подходы. Казахстан, экспортирующий большие объемы пшеницы и муки на международный рынок, нацелен на дальнейшее совершенствование методов и технологий устойчивого сельского хозяйства", - сообщил Токаев.
Он выразил мнение, что для противостояния нынешним вызовам требуется новая парадигма развития мира, основанная на устойчивости, справедливости и стабильности. Решение глобальных проблем может обеспечить целостная система, построенная на трех важнейших принципах.
Первое - обеспечение "зеленого" финансирования, которое должно стать значительно более доступным. Второе - расширение международного сотрудничества в области передачи технологий, технической поддержки и научных исследований. Солнечная энергия, умное сельское хозяйство, улавливание углерода и климатические технологии на основе искусственного интеллекта предлагают широкий спектр инновационных решений. Третье - это синергетическое взаимодействие климатических приоритетов, экономического развития и искусственного интеллекта, что может к 2030 году составить более 16% мирового ВВП. Это подчеркивает важность гибкого и индивидуального подхода к поддержке различных целей государств в области устойчивого развития", - заявил президент Казахстана.
В завершение выступления он пожелал, чтобы сегодняшний саммит стал важной вехой для определения глобальных приоритетов и согласования усилий в области устойчивого развития на ближайшие десятилетия.
14.01.2025, 16:12 45206
Александр Лукашенко назначил нового посла в Казахстане
Президент Беларуси обозначил приоритеты в сотрудничестве с Казахстаном
Фото: Belta
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Минск. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане, сообщает Belta.
Глава государства также поинтересовался у новоиспеченных дипломатов, как они видят свою работу в качестве руководителей дипмиссий.
Ставлю перед собой задачу превысить экспорт белорусской продукции в $1 млрд. Наш товарооборот в 2021 году в целом превысил $1 млрд и сегодня составляет $1,1-1,2 млрд, но экспорт пока у нас завис на цифре $800-900 млн. Надо добавить в этом ключе", - ответил Алексей Богданов, который будет руководить посольством Беларуси в Казахстане.
Лукашенко поинтересовался у посла, за счет чего будут увеличены цифры в графе "экспорт".
Алексей Богданов отметил необходимость развития совместных производств тракторов и комбайнов. Также, по его словам, активнее должны вести себя на казахстанском рынке МАЗ, "Могилевлифтмаш" и "Бобруйскагромаш".
Будем этими вещами заниматься. Кроме того, нам необходимо увеличивать поставки белорусского продовольствия. Будем работать по увеличению поставок именно халяльной продукции. И, конечно, политика, культура, спорт - никто не отменял эту работу. Необходимо будет работать по всем направлениям", - заявил дипломат.
Глава администрации президента Дмитрий Крутой в свою очередь добавил, что еще один резерв в отношениях с Казахстаном - это сотрудничество на межрегиональном уровне.
Казахстан все купит у нас, если будет проходить по цене и качеству. Особенно качеству. За этот рынок борется не только Россия или Беларусь, но и Запад, Китайская Народная Республика. Поэтому путь наш только через регионы. Надо устанавливать отношения с конкретными людьми и руководителями на местах", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Сегодня глава Беларуси также назначил новых послов в Узбекистане, Азербайджане, Турции, Израиле и на Кубе.
Обращаясь к дипломатам, президент Беларуси напомнил, что главная задача внешнеполитического ведомства - развитие торгово-экономических отношений.
Есть торговый оборот - хорошо. Нет торговли - не работаете. Вот единственное к вам требование", - подчеркнул Лукашенко.
14.01.2025, 13:03 53586
Токаев принял участие в открытии "Недели устойчивого развития Абу-Даби"
В рамках саммита ожидается выступление главы государства
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Абу-Даби. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном открытии "Недели устойчивого развития Абу-Даби" и церемонии вручения премии Zayed Sustainability Prize.
В рамках саммита ожидается выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева, отметили в Акорде.
Неделя устойчивого развития Абу-Даби" (ADSW) - одна из ведущих глобальных площадок, посвященных вопросам устойчивого развития и борьбы с изменением климата. Мероприятие направлено на стимулирование инвестиций в зеленые технологии и возобновляемые источники энергии, поиск инновационных решений для достижения целей устойчивого развития ООН. В этом году форум посвящен теме "Связь с будущим: ускоряя устойчивый прогресс" (The Nexus of Next. Supercharging Sustainable Progress).
В мероприятии также приняли участие президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Руанды Поль Кагаме, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, а также политики, лидеры в сферах возобновляемой энергии, технологического развития и инноваций, инвесторы и предприниматели.
14.01.2025, 11:29 40386
Бекенов назначен новым главой управления полиции Талгарского района
Фото: instagram/talgar_police
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Конаев. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Асхат Бекенов назначен новым главой управление полиции Талгарского района Алматинской области, сообщает пресс-служба управления.
Уважаемые жители и гости Талгарского района! Сообщаем о назначении на должность нового начальника управления полиции Талгарского района полковника полиции Бекенова Асхата", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
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