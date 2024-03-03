Токаев поставил ряд задач перед новым президентом НОК

Важной задачей глава государства назвал создание эффективной системы, которая позволит увеличить количество лицензий и успешно выступить в Париже

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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял недавно назначенного президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял недавно назначенного президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, сообщает пресс-служба главы государства.





В ходе встречи глава государства обратил внимание на ряд приоритетов в предстоящей работе Национального олимпийского комитета.





Прежде всего президент подчеркнул важность укрепления доверительных и эффективных отношений в рамках Международного олимпийского комитета.





Также он отметил большую ответственность, связанную с подготовкой спортсменов национальных сборных к предстоящим XXXII летним Олимпийским играм. Важной задачей глава государства назвал создание эффективной системы, которая позволит увеличить количество лицензий и успешно выступить в Париже.





Президент считает необходимым обеспечить спортсменам максимально благоприятные условия для самореализации и искоренить негативные явления, которые подрывают основу отечественного спорта. По его словам, следует обеспечить справедливость в отборе в ряды национальной сборной.





В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что профессионализм и большой опыт Геннадия Головкина будут способствовать эффективному решению актуальных проблем развития олимпийских видов спорта в стране.



