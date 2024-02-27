Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Дополнено
Фото: instagram/gggboxing
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Геннадий Головкин избран президентом Национального олимпийского комитета в ходе заседания генеральной ассамблеи организации.
По итогам голосования членов генеральной ассамблеи НОК РК президентом комитета был избран Геннадий Головкин, казахстанский боксер, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, обладатель множества чемпионских титулов и наград.
Возглавлять НОК Головкин будет в течение четырех лет.
На данном посту Геннадий Головкин сменил Тимура Кулебаева, который возглавлял комитет с 2015 года.
Дополнено 26.02.2024, 21.06
По итогам голосования членов генеральной ассамблеи НОК РК был избран следующий состав исполнительного комитета
Генеральный секретарь - Жанар Азыркановна Утешева
Вице-президент по летним видам спорта - Данияр Абулгазин, президент ОО "Федерация настольного тенниса Республики Казахстан"
Вице-президент по зимним видам спорта - Мамин Аскар Узакпаевич, президент РОО "Казахстанская федерация хоккея"
Вице-президент по общим вопросам - Мырзабосынов Ербол Куантаевич, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры
Вице-президент по развитию паралимпийских видов спорта - Сапиев Серик Жумангалиевич, чемпион Олимпийских игр (2012)
Представитель комиссии спортсменов - Рыпакова Ольга Сергеевна, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012), серебряный призер Олимпийских игр в Пекине (2008) и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016)
Напомним, в июне прошлого года прославленный казахстанский боксер официально отказался от всех титулов чемпиона мира.