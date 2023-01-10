09.01.2023, 18:08 13871
Токаев поставил ряд задач по активизации работы МФЦА
Президент был проинформирован о планах МФЦА по развитию финансового рынка
Фото: Акорда
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по активизации работы международного финансового центра "Астана".
В частности, поручено всесторонне содействовать в привлечении иностранных инвестиций, развивать новые финансовые инструменты и способствовать в устойчивом развитии экономики страны.
Также президент был проинформирован о планах МФЦА по развитию финансового рынка, рынков капитала и финансовых услуг.
Ранее указом главы государства Касым-Жомарта Токаева Ренат Бектуров назначен управляющим международным финансовым центром "Астана".
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09.01.2023, 13:14 23741
Право на свободу слова: в Казахстане разработали новый законопроект о СМИ
Фото: atpress.kz
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новый законопроект "О масс-медиа" разработало Министерство информации и общественного развития.
Действующий Закон РК "О средствах массовой информации" кардинально устарел, не соответствует вызовам современности и не в полной мере удовлетворяет современным требованиям общественных отношений в сфере масс-медиа", - говорится в тексте законопроекта, размещенного на портале "Открытые НПА".
Новый закон должен быть построен на новых принципах и гарантиях государства, направленных на усиление и обеспечение права на свободу слова.
В документе также подчеркивается, что свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией РК.
В новом законе предлагается закрепить принципиально новую схему, устанавливающую баланс между свободой слова, плюрализмом мнений и необходимыми ограничениями, направленными на обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения.
Ключевые реформы будут направлены на повышение правового статуса журналистов и усиление правовых гарантий для них", - пояснили в МИОР.
В частности, предлагается ряд новелл по укреплению гарантий свободы слова через частичную декриминализацию статьи 158 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста", закрепление сроков исковой давности, предъявляемых к средствам массовой информации на опровержение сведений, не соответствующих действительности, а также принятие новых механизмов, которые обеспечат защиту журналистов.
В основе нового закона предусматривается качественно новый подход к реформированию механизмов финансирования государственной информационной политики посредством точечного грантового финансирования перспективных и конкурентоспособных проектов. Также в качестве мер поддержки отрасли планируется выделение субсидий.
Все инициируемые меры в рамках нового законодательства призваны решить существующие проблемы отрасли, создать качественно новый формат взаимодействия государства-СМИ-общества, а также способствовать формированию конкурентоспособных отечественных СМИ", - подчеркивается в проекте закона.
09.01.2023, 12:28 25176
Тимур Тлегенов назначен заместителем председателя КГА
Ранее работал руководителем управления авиационных перевозок и регулирования международного воздушного сообщения
Фото: КГА
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и аппаратом правительства Тимур Тлегенов назначен заместителем председателя Комитета гражданской авиации.
Тлегенов в 2021 году окончил Национальную школу гражданской авиации Франции (ENAC) по специальности "управление воздушным транспортом", в 2014 году окончил Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности "международные отношения", в 2009 году с отличием окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "международные отношения", рассказали в КГА.
До назначения на должность заместителя председателя комитета работал руководителем управления авиационных перевозок и регулирования международного воздушного сообщения КГА.
С октября 2009 года по октябрь 2019 года работал в КГА Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на должностях эксперта, главного эксперта, главного эксперта - старшего государственного авиационного инспектора управления международных отношений и авиационных перевозок.
09.01.2023, 12:17 26171
Максим Споткай возглавил аппарат сената
Ранее занимал должность заместителя руководителя аппарата сената.
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Максим Споткай назначен руководителем аппарата сената парламента Республики Казахстан.
Максим Споткай родился в 1991 году. Окончил Омский государственный технический университет по специальности "инженер-менеджер".
Работал специалистом по работе с молодежью Аксуского городского филиала НДП "Nur Otan", преподавателем казахского языка международной компании "Джей Энд Эс", главным редактором омской казахской культурно-просветительской газеты ZamandaS, главным специалистом ПОФ ОО "Отраслевой профсоюз работников культуры, спорта и информации", и.о. председателя ТОП "Профцентр Павлодарской области", директором ТОО "Павлодар Профсервис", ведущим, главным экспертом РГУ "Қоғамдық келісім" при президенте Республики Казахстан, руководителем медиаредакции, заместителем генерального директора ТОО "Нұр-Медиа", руководителем пресс-службы центрального аппарата партии Nur Otan, руководителем пресс-центра Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата в президенты Республики Казахстан К. Токаева, государственным инспектором администрации президента Республики Казахстан, заместителем руководителя аппарата сената парламента Республики Казахстан.
09.01.2023, 11:35 27356
Токаев назначил зампреда АЗРК
Им стал бывший зампредседателя Комитета по защите и развитию конкуренции Ерлан Альжан
Фото: Gov.kz/АЗРК
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Альжан Ерлан назначен заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Ерлан Альжан в 2008 году окончил Карагандинский институт актуального образования "Болашак" по специальности "юриспрудения", в 2014 году Карагандинский университет "Болашак" по специальности "финансы", в 2018 году Региональный социально-инновационный университет по специальности "магистр юридических наук".
Трудовую деятельность начал в 2009 году ведущим специалистом отдела документирования и регистрации населения управления юстиции по Караганде.
С 2011 по 2012 годы работал главным специалистом - секретарем судебного заседания канцелярии Шетского районного суда № 2 канцелярии областного суда Карагандинской области.
С 2012 по 2013 годы работал главным специалистом отдела расследований и правового обеспечения антимонопольной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции по Карагандинской области.
С 2013 по 2014 годы работал экспертом, главным экспертом управления по исковой работе департамента юридической службы Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство).
С 2014 по 2019 годы работал главным экспертом, руководителем управления контроля и претензионно-исковой работы Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
В октябре 2019 года назначен заместителем председателя Комитета по защите и развитию конкуренции.
09.01.2023, 10:08 29886
Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК
Он покидает пост в связи с переходом на другую работу
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Мадалиев Алмат Курмангазыевич родился в 1986 году в Алматы.
Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и Школу права Университета имени Джорджа Вашингтона (США).
Трудовую деятельность начал в 2004 году юристом ОФ "Выбор молодых".
С 2009 по 2010 годы занимал различные должности в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета РК.
С октября 2010 года работал в структуре Министерства юстиции РК.
С марта 2019 года по настоящее время - вице-министр юстиции РК.
Напомним, Ескараев Азамат назначен министром юстиции РК.
07.01.2023, 17:52 74431
Свыше 300 фактов вымогательства пресекли за год в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завели 36 уголовных дел на организованные преступные группировки, к уголовной ответственности привлечены 155 членов ОПГ, в том числе 24 их лидера. Эти и другие итоги года подвели в департаменте по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК.
В рамках расследуемых уголовных дел изъято и арестовано свыше 40 автомашин престижных марок, 18 миллионов наличных денежных средств и иное имущество на сумму более 2 миллиардов тенге", - сообщил представитель департамента Куандык Алпыс.
По данным МВД, за прошлый год пресечено свыше 300 фактов вымогательства, в том числе в отношении представителей бизнеса. Задержано 15 членов ОПГ, находившихся в розыске.
Так, при содействии Интерпола в начале декабря 2022 года на территории ОАЭ задержан активный участник ОПГ, принимавший непосредственное участие в массовых беспорядках в период январских событий.
С целью выполнения поставленных руководством МВД задач изменена стратегия выявления и пресечения криминальной деятельности организованных преступных групп. Для этого проводится оперативная работа во многих сферах. Во взаимодействии с другими правоохранительными и специальными органами, а также коллегами из других стран принимаются меры по недопущению внедрения и влияния иностранного криминалитета на территории нашего государства", - отметил спикер.
Он также привел в пример масштабную спецоперацию по задержанию граждан Азербайджана и Грузии, прибывших в Казахстан для расширения сфер влияния иностранных криминальных авторитетов. Ее провело МВД совместно с КНБ РК в сентябре 2022 года в Алматы, Атырау, Таразе и Петропавловске.
Напомним, вчера Комитет национальной безопасности сообщил о задержании участников крупной наркогруппировки, причастной к сбыту опиатов в различных регионах страны.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым о проделанной работе ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период. Кроме данных по борьбе с организованной преступностью, министр доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с нарко- и киберпреступностью.
06.01.2023, 19:56 109936
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан построят Камбаратинскую ГЭС-1
Камбаратинская ГЭС-1 позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона
Фото: freepik.com
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - 6 января в Бишкеке министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1", сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
В рамках подписанной дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.
Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года.
Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.
06.01.2023, 18:24 104781
Жарылганов назначен заведующим государственно-правовым отделом администрации президента РК
Фото: akorda.kz
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Айдар Жарылганов назначен заведующим государственно-правовым отделом администрации президента Республики Казахстан, информирует пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Жарылганов Айдар Тулетаевич назначен заведующим государственно-правовым отделом администрации президента Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что Ренат Бектуров назначен управляющим международным финансовым центром "Астана".
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