Токаев поздравил чрезвычайного и полномочного посла США с официальным началом дипломатической работы в Казахстане

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В ходе официальной церемонии принятия верительных грамот президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки Уильяма Мозера с официальным началом дипломатической работы в Казахстане и отметил важность этого события для укрепления двусторонних отношений, передает Kazakhstan Today.

Мы высоко ценим нынешний уровень казахстанско-американских отношений. Хочу выразить слова благодарности президенту США Дональду Трампу за его теплые пожелания мне как новому президенту Казахстана", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь У. Мозер поблагодарил главу государства и особо подчеркнул перспективы двустороннего сотрудничества в контексте прошедшего в прошлом году визита Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев еще раз поздравил У. Мозера с началом дипломатической миссии в Казахстане и выразил уверенность, что его работа будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и доверия между двумя странами.

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