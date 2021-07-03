Токаев поздравил дипломатов с профессиональным праздником

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников внешнеполитической служба с их профессиональным праздником - Днём дипломатической службы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Поздравляю сотрудников внешнеполитической службы с профессиональным праздником! Ваша основная задача – продвижение и защита национальных интересов, усиление позиций нашей страны на международной арене. В этой сфере были достигнуты значительные успехи. Желаю вам дальнейших успехов в выполнении этой ответственной государственной миссии!", - написал глава государства в своём Twitter.

Дипломатов также поздравил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

Казахстанские дипломаты, наряду с представителями многих других профессий, внесли свой достойный вклад в становление и развитие нашего суверенного государства. Казахстан сегодня – авторитетный и равноправный член международного сообщества, признанный лидер в области ядерного разоружения и нераспространения, активный участник процессов экономической интеграции, приверженец межконфессионального и межкультурного диалога", - заявил он.

День дипломатической службы учреждён в Казахстане в 2009 году.

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