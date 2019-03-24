Токаев поздравил фигуристку Турсынбаеву с серебряной медалью чемпионата мира

Астана. 23 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил фигуристку Элизабет Турсынбаеву с серебряной медалью чемпионата мира, передает Kazakhstan Today.

Элизабет Турсынбаева стала серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию! Впервые в истории исполнила четверной прыжок! Молодец! Мои поздравления!" - написал Токаев в Twitter.

Напомним, 22 марта казахстанка Элизабет Турсынбаева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). Ей удалось без падения выполнить четверной сальхов, который ранее никто не выполнял, проинформировали в Национальном олимпийском комитете.

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